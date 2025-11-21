TV-Star zeigt sich ungeschminkt: Vorher-Nachher-Clip lässt Fans völlig ausflippen

Köln - Die meisten TV-Zuschauer kennen Angela Finger-Erben (45) nur perfekt gestylt. Im Netz sorgte die RTL -Moderatorin jetzt für eine dicke Überraschung und zeigte sich restlos ungeschminkt.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (45) begeistert das Netz mit einem sensationellen Vorher-Nachher-Clip. © Bildmontage: Instagram/angelafingererben (Screenshots)

Egal, ob bei "Temptation Island" (bis 2020), "Punkt 6" oder der Dschungelcamp-Show "Die Stunde danach": Jedes Mal tritt die Blondine nur mit den stylischsten Outfits und einem stilvollen Make-up vor die Kamera.

Dass sie natürlich nicht so zurechtgemacht am Set auftaucht, dürfte wohl jedem klar sein. Falls nicht, dann liefert die 45-Jährige jetzt den eindrucksvollen Beweis. Auf Instagram lud Finger-Erben nämlich den exklusiven Vorher-Nachher-Vergleich hoch.

In dem kurzen Clip sitzt die Frühstücksfernsehen-Bekanntheit in der Maske des Kölner Senders und präsentiert sich dabei zunächst komplett naturbelassen - mit verwuschelten Haaren und Kapuzenpullover.

Anschließend macht sich ihr Make-up-Artist an die Arbeit. Einen Video-Schnitt später ist der TV-Star dann plötzlich mit topfrisierten Haaren, geschminktem Antlitz und einem pinken, äußerst figurbetonten Oberteil zu sehen.