TV-Star zeigt sich ungeschminkt: Vorher-Nachher-Clip lässt Fans völlig ausflippen
Köln - Die meisten TV-Zuschauer kennen Angela Finger-Erben (45) nur perfekt gestylt. Im Netz sorgte die RTL-Moderatorin jetzt für eine dicke Überraschung und zeigte sich restlos ungeschminkt.
Egal, ob bei "Temptation Island" (bis 2020), "Punkt 6" oder der Dschungelcamp-Show "Die Stunde danach": Jedes Mal tritt die Blondine nur mit den stylischsten Outfits und einem stilvollen Make-up vor die Kamera.
Dass sie natürlich nicht so zurechtgemacht am Set auftaucht, dürfte wohl jedem klar sein. Falls nicht, dann liefert die 45-Jährige jetzt den eindrucksvollen Beweis. Auf Instagram lud Finger-Erben nämlich den exklusiven Vorher-Nachher-Vergleich hoch.
In dem kurzen Clip sitzt die Frühstücksfernsehen-Bekanntheit in der Maske des Kölner Senders und präsentiert sich dabei zunächst komplett naturbelassen - mit verwuschelten Haaren und Kapuzenpullover.
Anschließend macht sich ihr Make-up-Artist an die Arbeit. Einen Video-Schnitt später ist der TV-Star dann plötzlich mit topfrisierten Haaren, geschminktem Antlitz und einem pinken, äußerst figurbetonten Oberteil zu sehen.
Make-up-Artist von Angela Finger-Erben reagiert auf User-Kommentar
"War aber auch nötig heute", schreibt Finger-Erben zu dem ebenso beeindruckenden wie mutigen Vorher-Nachher-Vergleich. Auch ihre RTL-Kollegin Laura Wontorra (36) hatte vor einiger Zeit mit einem ähnlichen Beitrag schon für Furore im Netz gesorgt.
Und auch die Follower der 45-jährigen Blondine sind völlig aus dem Häuschen. "Ich sehe keinen Unterschied" oder "Ob so oder so, bist eine verdammt hübsche Frau", heißt es in den Kommentaren unter dem Beitrag.
Eine Nutzerin zeigt sich gar neidisch und schreibt: "Ich will auch so einen Menschen, der mich morgens schön macht. Wie lange dauert das?" Tatsächlich erhält sie darauf sogar eine Antwort - und zwar von Finger-Erbens Make-up-Artist höchstpersönlich.
Marcel End erklärt offen und ehrlich, dass er für den endgültigen TV-Look der beliebten Moderatorin inklusive Hairstyling und Make-up "etwa eine Stunde" brauche. Die meisten Follower haben mit deutlich mehr Zeit gerechnet.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/angelafingererben (Screenshots)