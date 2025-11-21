Hier shoppen die Promis: Luxus-Kaufhaus läutet Weihnachtssaison ein
Hamburg - Am Donnerstagabend hat das Hamburger Alsterhaus mit dem 15. Jubiläum der "Christmas Shopping Night" offiziell die "Most Joyful Season" eingeläutet. Bis Mitternacht wurde bei Rabatten, Gewinnspielen und Live-Musik geshoppt. Tickets für die exklusive Nacht im Luxus-Kaufhaus konnten im Vorfeld erworben werden. Viele Hamburger Prominente nutzten den Anlass, um ihre Verbundenheit zum Alsterhaus zu zeigen.
Schauspielerin Nina Bott (47) verbindet seit ihrer Kindheit besondere Erinnerungen mit dem Haus, wie sie TAG24 verriet: "Ich bin Hamburgerin, das gibt es schon immer. Ich war jedes Jahr, gerade auch in der Vorweihnachtszeit, mit meiner Mama und meiner Oma in der Stadt shoppen. Wir waren auch immer im Alsterhaus."
Auch Boris Entrup (47) geht in dem Kaufhaus am Jungfernstieg "wahnsinnig gerne" shoppen. "Ich finde einfach, das Alsterhaus gehört zu Hamburg und Hamburg zum Alsterhaus und für mich läutet es jedes Jahr die Weihnachtszeit ein."
Ähnlich sieht es Janika Schwarz (36), die jedes Jahr zusammen mit ihrem Mann, DJ Kai Schwarz (55), zu den Stammgästen gehört: "Es ist für mich jedes Jahr ein Highlight, eigentlich meine liebste Party des Jahres."
"Ich bin fast jede Woche hier", gesteht Mirja du Mont (49) im TAG24-Gespräch. "Und trotzdem freue ich mich jedes Jahr auf die Shopping Night. Alle sind festlich angezogen und alles sieht nach Weihnachten aus." Als selbst ernannte Schnäppchenjägerin hat das Model auch noch einen Tipp für Alsterhaus-Neulinge: "Die Outlet-Fläche oben ist großartig. Da findet man tolle Schuhe und andere Teile zu sehr guten Preisen. Ich bin selbst eine Schnäppchenjägerin."
Jenny Elvers: "Bei Schietwetter bin ich hier besonders gerne"
Jenny Elvers (53) verließ für die "Christmas Shopping Night" sogar frühzeitig die gleichzeitig stattfindende Tarzan-Premiere. "Meine Familie ist hier, die sind extra aus Mallorca gekommen", erklärte sie TAG24.
Für Elvers ist das Alsterhaus ein fester Bestandteil der Hamburger Innenstadt: "Es ist eine Institution. Ich mag, dass es nicht so riesig ist wie das KaDeWe. Und bei Schietwetter bin ich hier besonders gerne."
Sie schlendere dann gerne durch die sechs Etagen und lasse sich inspirieren: "Kaufen tue ich vieles dann woanders, wo es günstiger ist", scherzt sie.
Für Alsterhaus-General-Managerin Diana Brüssow ist die "Christmas Shopping Night" das schönste Event des Jahres: "Es ist inzwischen eine lieb gewonnene und fest im Kalender eingeplante Tradition für Hamburger:innen und Tourist:innen, ganz besondere Geschenke und Aufmerksamkeiten zum Weihnachtsfest im Alsterhaus zu entdecken."
In den kommenden Wochen soll die Feiertagsvorfreude für Groß und Klein mit zahlreichen Aktionen im ganzen Haus wie zum Beispiel gemeinsames Adventskranzbinden am 27. November gesteigert werden. Weitere Informationen unter: alsterhaus.de.
