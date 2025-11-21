"Sie ist meine Retterin": Heinz Hoenigs süße Liebeserklärung an seine Annika

Hamburg - Schauspieler Heinz Hoenig (74) macht einen weiteren Schritt zurück in die Öffentlichkeit und bei der Auszeichnung "Goldene Bild der Frau 2025" in Hamburg seiner Frau eine rührende Liebeserklärung.

Heinz Hoenig (74) und seine Ehefrau Annika (40) bei der Gala "Goldene Bild der Frau". © Christian Charisius/dpa

Knapp vier Monate kämpfte Hoenig im vergangenen Jahr in einer Berliner Klinik um sein Leben. Immer an seiner Seite: Ehefrau Annika (40).

Sie war sein Fels in der Brandung, kämpfte mit ihm und pflegte ihn auch nach seiner Zeit im Krankenhaus liebevoll zu Hause in Blankenburg.

"Sie ist meine Retterin, sie ist alles", erzählt der 74-Jährige im Interview mit Bunte.de stolz. Erstmals öffentlich zeigte sich das Ehepaar nach einer langen Pause im Juli auf dem roten Teppich in Berlin. Seither wagen sie sich immer wieder für Auftritte vor die Kamera.

"Es fühlt sich einfach gut an, dass sich Heinz so gut erholt hat", erklärt Annika Kärsten-Hoenig. Sie ist glücklich, endlich wieder einen schönen Abend mit ihrem "Heinzi" verbringen zu können.

"Das Rampenlicht ist nicht so wichtig, wichtig ist, wer auch im Dunkeln bei einem ist", betont die 40-Jährige.