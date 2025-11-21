Hingucker des Abends: Laura Wontorra raubt Fans in knappen Shorts den Atem
Köln - Mit ihren Outfits sorgt Laura Wontorra (36) regelmäßig für Begeisterung im Netz. Ein aktueller Look der 36-Jährigen hat ihren Fans jetzt aber mal wieder gänzlich den Atem geraubt!
Nicht nur vor der Kamera, auch privat kleidet sich die "Ninja Warrior Germany"-Moderatorin gerne glamourös und sexy. Erst kürzlich hatte die Brünette mit einem Foto in kniehohen Stiefeln für reichlich Aufsehen gesorgt.
Jetzt hat "Wonti" in Sachen heißer Garderobe noch einmal Stielaugen-fördernd nachgelegt: Auf ihrem Instagram-Kanal lud die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss hoch, der sie in einem eleganten Ensemble in Weiß zeigt.
Der präsentierte Look besteht aus einer knappen Shorts, welche die RTL-Allzweckwaffe mit einem stilvollen Blazer kombiniert. Vor allem ihre langen Beine werden dadurch bestens in Szene gesetzt.
Ihre Haare trägt Laura auf der Aufnahme zu einem strengen Zopf zusammengebunden. Abgerundet wird die "All-in-White"-Kombo durch ein Paar glitzernde High Heels. Ohne Frage: Die Wahl-Kölnerin ist und bleibt ein echter Hingucker.
Laura Wontorra verzaubert als VIP-Gast bei den European Fitness Awards
"Schön war's!", schreibt Wontorra vielsagend in der Bildunterschrift. Tatsächlich hatte sie sich nicht nur für einen privaten Zweck so sexy in Schale geworfen. Vielmehr war die 36-Jährige als VIP-Gast bei den European Fitness Awards geladen.
Weiter lässt die Sportjournalistin ihre rund 565.000 Follower auf der Social-Media-Plattform wissen: "Was mich beim European Fitness Award gestern am meisten beeindruckt hat, war die Bandbreite der Menschen, die ausgezeichnet wurden."
Offenbar hatte Wontorra im Rahmen der Events einen grandiosen Abend verlebt. Zum Abschluss ihres kurzen Einblicks bedankte sich die gebürtige Bremerin dann noch ganz artig bei den Veranstaltern für die Einladung.
Ihre Fans interessierte der Text natürlich eher weniger. Sie überschütteten den TV-Star viel lieber wieder mit unzähligen Komplimenten. "Wunderschöne Frau", lautet der Tenor in der Kommentarspalte. Auch rund 5000 Like-Herzen sprechen eine deutliche Sprache.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshots), Hannes P. Albert/dpa