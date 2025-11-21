Hingucker des Abends: Laura Wontorra raubt Fans in knappen Shorts den Atem

Köln - Mit ihren Outfits sorgt Laura Wontorra (36) regelmäßig für Begeisterung im Netz. Ein aktueller Look der 36-Jährigen hat ihren Fans jetzt aber mal wieder gänzlich den Atem geraubt!

Laura Wontorra (36) verzaubert ihre Internet-Community immer wieder mit stilvollen Outfits. © Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshots)

Nicht nur vor der Kamera, auch privat kleidet sich die "Ninja Warrior Germany"-Moderatorin gerne glamourös und sexy. Erst kürzlich hatte die Brünette mit einem Foto in kniehohen Stiefeln für reichlich Aufsehen gesorgt.

Jetzt hat "Wonti" in Sachen heißer Garderobe noch einmal Stielaugen-fördernd nachgelegt: Auf ihrem Instagram-Kanal lud die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss hoch, der sie in einem eleganten Ensemble in Weiß zeigt.

Der präsentierte Look besteht aus einer knappen Shorts, welche die RTL-Allzweckwaffe mit einem stilvollen Blazer kombiniert. Vor allem ihre langen Beine werden dadurch bestens in Szene gesetzt.

Ihre Haare trägt Laura auf der Aufnahme zu einem strengen Zopf zusammengebunden. Abgerundet wird die "All-in-White"-Kombo durch ein Paar glitzernde High Heels. Ohne Frage: Die Wahl-Kölnerin ist und bleibt ein echter Hingucker.