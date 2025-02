Angelina Kirsch in Tränen aufgelöst: Damit hat ihr Kater Balu zu kämpfen

Neumünster - Keine einfache Zeit für Angelina Kirsch (36): Die TV-Moderatorin ("The Taste") ist derzeit in großer Sorge um Kater Balu. Der Vierbeiner hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

TV-Moderatorin Angelina Kirsch (36) macht sich große Sorgen um ihren Kater Balu. Der Vierbeiner hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Fotomontage: Instagram/angelina.kirsch

Schon seit einiger Zeit geht es der Fellnase nicht sonderlich gut, woraus die Schleswig-Holsteinerin auf Instagram kein Geheimnis macht. Die Ärzte vermuten eine Darmkrankheit. Am gestrigen Mittwoch musste Balu nun sogar operiert werden.

Inzwischen ist der Stubentiger wieder zu Hause, sein Zustand ist allerdings alles andere als gut. "Heute Morgen hat er schon gejammert, weil er natürlich Schmerzen hat", verriet Angelina am Vormittag in ihrer Story.

Dazu kommt: Balu verweigert die Nahrungsaufnahme. "Wir sind die ganze Zeit am Gucken, wie wir seine Medikamente in ihn reinkriegen. Er soll Tabletten kriegen und die will er nicht", verdeutlichte das Curvy Model verzweifelt.

Selbst die Leckereien, auf die der Kater sonst immer richtig scharf ist, will er jetzt nicht. Den Kopf will die TV-Moderatorin aber deshalb nicht in den Sand stecken. "Wir geben nicht auf! Ich besorgte jetzt erst mal anderes Futter und dann heißt es Daumen drücken, dass Balu ordentlich reinhaut."