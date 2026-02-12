Angelina Kirsch stellt sich Fragen ihrer Fans: Follower bringt das Curvy Model auf die Palme
Neumünster/Malediven - Angelina Kirsch (37) verbringt gerade ihre Flitterwochen mit Ehemann Daniel (42) und nutzte die Freizeit für eine Frage-Antwort-Runde. Doch ein Follower versalzte ihr die Suppe.
Noch bis Ende Februar ist die "The Taste"-Moderatorin auf den Malediven, wo sie schon seit ihrem ersten Lebensjahr ihre Urlaube verbringt.
Trotz der traumhaften Strände im Indischen Ozean nimmt sie sich Zeit für ihre Follower und beantwortet fleißig deren Fragen.
So macht sie unter anderem ein Update zu ihrer halbseitigen Gesichtslähmung, die sie auch nach über zwei Jahren noch nicht ganz überwunden hat.
"Die linke Seite macht mal mehr, mal weniger gut mit. Mein linkes Auge hat sich mit der Oberlippe fehlverknüpft und lauter so Kleinigkeiten", so die 37-Jährige. Immerhin seien die Funktionen zum größten Teil aber wieder da.
"Und da freue ich mich einfach so sehr drüber! Wer mich nicht von vorher kennt und es nicht weiß, der sieht es nicht", schreibt die Frohnatur.
Dann aber kippt die Stimmung, als ein User nach ihrer Größe und ihrem Gewicht fragt.
Angelina Kirsch: "Ich habe Augen im Kopf und ein Körpergefühl"
"Ich bin 1,76 Meter groß und was ich wiege? KEINE AHNUNG! Und es interessiert mich auch nicht, weil ich mich von einer Zahl auf der Waage nicht verrückt machen lassen will! Ich habe Augen im Kopf und ein Körpergefühl ... Auf beides kann ich mich verlassen", antwortet Kirsch aufgebracht.
"Ich weiß, dass dieses ganze Thema 'Curvy oder nicht' viele Leute triggert, weil man empört ist, was 'schon' dazu zählt. Leider sind wir auch wieder an dem Punkt angekommen, an dem viel über Körperbilder geurteilt wird", führt die Moderatorin aus.
Das finde sie schade, denn es sei schon mal selbstverständlicher gewesen, dass man unterschiedliche Körper gefeiert habe. "Vielleicht kommen wir wieder da hin zurück, was denkt ihr?", fragt sie ihre Follower.
Als Beispiel dafür, wie man mehr Selbstbewusstsein bezüglich des eigenen Körpers erlangt, führt sie ihren eigenen Weg auf.
"Ich habe irgendwann begriffen, dass ich nie allen Menschen gefallen kann und dass das Wichtigste ist, mir selber zu gefallen. Wenn ich also zufrieden mit mir selbst bin, kann mir die Meinung anderer nichts anhaben", erklärt die 37-Jährige.
