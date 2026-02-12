Angelina Kirsch stellt sich Fragen ihrer Fans: Follower bringt das Curvy Model auf die Palme

Neumünster/Malediven - Angelina Kirsch (37) verbringt gerade ihre Flitterwochen mit Ehemann Daniel (42) und nutzte die Freizeit für eine Frage-Antwort-Runde. Doch ein Follower versalzte ihr die Suppe.

Angelina Kirsch (37) wurde in einer Eisdiele in Rom als Curvy Model entdeckt. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Noch bis Ende Februar ist die "The Taste"-Moderatorin auf den Malediven, wo sie schon seit ihrem ersten Lebensjahr ihre Urlaube verbringt.

Trotz der traumhaften Strände im Indischen Ozean nimmt sie sich Zeit für ihre Follower und beantwortet fleißig deren Fragen.

So macht sie unter anderem ein Update zu ihrer halbseitigen Gesichtslähmung, die sie auch nach über zwei Jahren noch nicht ganz überwunden hat.

"Die linke Seite macht mal mehr, mal weniger gut mit. Mein linkes Auge hat sich mit der Oberlippe fehlverknüpft und lauter so Kleinigkeiten", so die 37-Jährige. Immerhin seien die Funktionen zum größten Teil aber wieder da.

"Und da freue ich mich einfach so sehr drüber! Wer mich nicht von vorher kennt und es nicht weiß, der sieht es nicht", schreibt die Frohnatur.

Dann aber kippt die Stimmung, als ein User nach ihrer Größe und ihrem Gewicht fragt.