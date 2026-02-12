DHDL-Star Tijen Onaran macht Beziehung öffentlich: Ihr Neuer ist kein Unbekannter

München - Nach einem schweren Schicksalsschlag scheint bei " Die Höhle der Löwen "-Star Tijen Onaran das Glück zurückgekommen zu sein. Denn die 40-Jährige ist frisch verliebt.

"Die Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran (40) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. © Henning Kaiser/dpa

Und der neue Mann an ihrer Seite ist in der bayerischen Landeshauptstadt kein Unbekannter. Denn es handelt sich um den Münchner Gastronomen Johannes Sachsenhauser (61).

Kennengelernt hat sich das Paar kurz vor Heiligabend 2024 bei der Maniküre. "Wir haben Nummern ausgetauscht und Kontakt gehalten. Er war mir gleich sehr sympathisch", verrät die Unternehmerin gegenüber "BUNTE".

Doch einen Tag, nachdem sich die beiden erstmals getroffen hatten, folgte für die gebürtige Karlsruherin ein Schicksalsschlag: Ihr Vater Ertan Onaran (†85), der zu diesem Zeitpunkt schon gesundheitlich sehr angeschlagen und akut geschwächt wegen eines grippalen Infekts gewesen war, verstarb einen Tag nach dem Kennenlernen.

"Mir stand der Kopf aufgrund der Erkrankung meines Vaters überhaupt nicht nach Glück, Heiterkeit und Liebe", erinnert sich die 40-Jährige an das erste Aufeinandertreffen mit Sachsenhauser.

Dennoch sei man ins Gespräch gekommen, denn das Gute bei der Maniküre sei ja, "dass man zwangsläufig mal nicht am Handy ist und sich stattdessen unterhalten kann".