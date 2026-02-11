"Dawson's Creek"-Star tot: James David Van Der Beek wurde nur 48 Jahre alt - Ehefrau bittet um Hilfe
Los Angeles - Der berühmte US-Schauspieler James David Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Seine Ehefrau startete daraufhin einen Spendenaufruf.
Der vor allem aus der TV-Serie "Dawson's Creek" bekannte Darsteller sei am Mittwochmorgen friedlich eingeschlafen, wie seine Ehefrau Kimberly Brook am Abend in einem Instagram-Beitrag mitteilte.
Die Todesursache war dagegen noch unklar. "Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Gnade", hieß es in dem Instagram-Beitrag weiter.
Bereits Ende 2024 wurde bei Van Der James Darmkrebs diagnostiziert, wie das Magazin "People" einst berichtete. Der Schauspieler erklärte damals: "Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut."
Van Der Beek hinterlässt neben seiner Ehefrau auch sechs Kinder, darunter vier Töchter.
Ehefrau startet Spendenaufruf: "Hat Familie ohne Mittel zurückgelassen"
Seine Ehefrau bittet infolge der traurigen Neuigkeiten derweil um Privatsphäre: "Es gibt viel zu teilen bezüglich seiner Wünsche, seiner Liebe zur Menschheit und zur Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren lieben Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern."
Gleichermaßen teilte Brook kurz nach der Todesmeldung in einer Instagram-Story einen Link zur Spendenplattform "GoFundMe", wo sie nun insgesamt 500.000 Dollar sammeln will.
"Die Kosten für James' medizinische Versorgung und der verlängerte Kampf gegen den Krebs haben die Familie ohne Mittel zurückgelassen", heißt es in dem Spendenaufruf.
Das gesammelte Geld soll demnach vor allem dafür eingesetzt werden, um das Haus zu behalten und die Ausbildung der Kinder finanzieren zu können. Binnen weniger Minuten kamen bereits rund 65.000 US-Dollar (rund 55.000 Euro) zusammen.
Erstmeldung vom 11. Februar, 20.56 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 21.26 Uhr.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa