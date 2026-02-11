"Dawson's Creek"-Star tot: James David Van Der Beek wurde nur 48 Jahre alt - Ehefrau bittet um Hilfe

Los Angeles - Der berühmte US-Schauspieler James David Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Seine Ehefrau startete daraufhin einen Spendenaufruf.

James David Van Der Beek (†48) starb nach Angaben seiner Frau am Mittwochmorgen. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Der vor allem aus der TV-Serie "Dawson's Creek" bekannte Darsteller sei am Mittwochmorgen friedlich eingeschlafen, wie seine Ehefrau Kimberly Brook am Abend in einem Instagram-Beitrag mitteilte.

Die Todesursache war dagegen noch unklar. "Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Gnade", hieß es in dem Instagram-Beitrag weiter.

Bereits Ende 2024 wurde bei Van Der James Darmkrebs diagnostiziert, wie das Magazin "People" einst berichtete. Der Schauspieler erklärte damals: "Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut."

Van Der Beek hinterlässt neben seiner Ehefrau auch sechs Kinder, darunter vier Töchter.