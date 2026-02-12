"Affe auf Bike" übers Reisen als Frau: "Uns wird beigebracht, die Welt zu fürchten"
Timmersiek/Neuseeland - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), bekannt als "Affe auf Bike", teilte ihre Gedanken zum Allein-Reisen als Frau.
Zurzeit ist die Reisebloggerin zusammen mit ihrem Vater auf Motorradtour durch Neuseeland. Doch die 26-Jährige war auf ihren Reisen schon viel allein unterwegs.
Gerade als Frau musste sie sich deswegen oft Sprüche anhören, wie sie ihrer Community nun auf Instagram mitteilte.
"Wie oft habe ich gehört: 'Als Frau solltest du so was nicht machen'", sagte die Influencerin.
Gleichzeitig stellte sie die Frage: Warum denn eigentlich nicht? Statistisch gesehen würden die meisten Übergriffe im nahen Umfeld passieren und nicht auf Reisen, stellte die 26-Jährige klar.
"Und trotzdem wird uns beigebracht, die Welt draußen zu fürchten", so die Bloggerin.
Nichtsdestotrotz gehe "Affe auf Bike" weiterhin auf Reisen: "Nicht, weil die Welt perfekt ist, sondern weil ich gelernt habe, mich darin zu bewegen."
"Affe und Bike" fühle sich in der Welt zu Hause
Dazu gab die erfahrene Reisebloggerin gleich ein paar Tipps, wie sie sich als Frau auf Reisen verhalten würde:
"Ich höre IMMER auf mein Bauchgefühl."
"Ich kenne meine Grenzen."
"Ich teile meinen Standort."
"Ich tue auf selbstbewusst, auch wenn ich es mal nicht bin."
"Ich sage NIE fremden Menschen, wo ich schlafe oder wohin ich fahre."
Doch die 26-Jährige möchte ihre Community auch ermutigen: "Manchmal denke ich, es ist gefährlicher, nicht nach seinen Träumen und Zielen zu jagen."
Ihr Traum sei es, die Welt, die Menschen, die Religionen und die Kulturen zu erkunden. In der Ferne würde irgendwo ein Teil ihres Zuhauses liegen, so die Influencerin.
Als "Affe auf Bike" ist die Reisebloggerin mittlerweile seit sechs Jahren auf Weltreise. Viele Reisen hat die 26-Jährige dabei ganz allein unternommen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)