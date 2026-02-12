"Affe auf Bike" übers Reisen als Frau: "Uns wird beigebracht, die Welt zu fürchten"

Timmersiek/Neuseeland - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), bekannt als " Affe auf Bike ", teilte ihre Gedanken zum Allein-Reisen als Frau.

Die Reisebloggerin (26) lässt sich von den Gefahren nicht abhalten, die Welt zu bereisen. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Zurzeit ist die Reisebloggerin zusammen mit ihrem Vater auf Motorradtour durch Neuseeland. Doch die 26-Jährige war auf ihren Reisen schon viel allein unterwegs.

Gerade als Frau musste sie sich deswegen oft Sprüche anhören, wie sie ihrer Community nun auf Instagram mitteilte.

"Wie oft habe ich gehört: 'Als Frau solltest du so was nicht machen'", sagte die Influencerin.

Gleichzeitig stellte sie die Frage: Warum denn eigentlich nicht? Statistisch gesehen würden die meisten Übergriffe im nahen Umfeld passieren und nicht auf Reisen, stellte die 26-Jährige klar.

"Und trotzdem wird uns beigebracht, die Welt draußen zu fürchten", so die Bloggerin.

Nichtsdestotrotz gehe "Affe auf Bike" weiterhin auf Reisen: "Nicht, weil die Welt perfekt ist, sondern weil ich gelernt habe, mich darin zu bewegen."