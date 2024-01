Angelina Pannek fetzt sich mit Eurowings: "Bin sprachlos"

In ihrer Instagram-Story hat sich Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Pannek (31) über den mangelnden Service einer Fluglinie aufgeregt. © Screenshot/Instagram/angelina.pannek (Bildmontage)

"Ich habe mich gerade aufgeregt, weil ich heute wieder mit Eurowings aneinandergeraten bin", berichtete die 31-Jährige in ihrer Story auf Instagram.

Anders als bei anderen Gelegenheiten in der Vergangenheit sei es diesmal aber nicht um das leidige Thema Kinderwagen gegangen.

Das Szenario: Angelina saß mit ihrer Familie - inklusive Mutter und Baby - in Reihe fünf des Flugzeugs. In der Business-Class in den Reihen eins bis vier seien viele Plätze noch nicht belegt gewesen, so die Influencerin.

"Von 24 Plätzen waren nur zehn besetzt. 14 waren also noch frei", rechnete die zweifache Mutter vor. Warum also nach dem Start nicht eine Reihe nach vornerücken? Schließlich sollte der Flug ganze 50 Minuten dauern.

Auf die Frage nach einem Upgrade allerdings habe das Personal pampig reagiert. "Nein, das geht nicht. Das ist die Business-Class, die Leuten haben sehr viel Geld dafür gezahlt", zitierte der Reality-Star die Eurowings-Mitarbeiter.

Die Blondine konnte die Reaktion absolut nicht verstehen: "Da sitzt doch eh keiner und wir nehmen ja auch niemandem etwas weg." Sie habe das als "alles andere als kulant" und "unnötig empfunden".