Angelina Pannek ist erneut schwanger

Angelina (32) wurde durch ihre Teilnahme beim Bachelor 2014 bekannt. Auch Sebastian (37) durfte 2017 den Rosenkavalier spielen. © Gerald Matzka/dpa

Auf Instagram teilt die Influencerin einen süßen Schnappschuss mit ihren Fans. Sie trägt ein goldenes Kleid, im Hintergrund schweben viele rote Herzen und ihr Mann umarmt liebevoll eine kleine Wölbung an ihrem Bauch. Somit ist offensichtlich: Sie werden zum dritten Mal Eltern.

Dazu schreibt sie: "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder." Die Vorfreude ist ihnen ins Gesicht geschrieben: Das Ehepaar strahlt über beide Ohren in die Kamera.

Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung freuen sich schon knapp 30.000 Fans über die überraschende Nachricht.

Im Sommer 2020 wurden Sebastian und Angelina zum ersten Mal Eltern eines Jungen. Im September 2022 machten sie diesen mit einem Mädchen zum großen Bruder. Die beiden halten die Kinder seit der Geburt aus der Öffentlichkeit raus.