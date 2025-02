Baby-News bei Angelique Kerber! Ex-Tennis-Star erneut schwanger

Ex-Tennis-Star Angelique Kerber (37) ist erneut schwanger. Das verkündete sie am heutigen Donnerstag mit einem süßen Post auf Instagram. © Screenshot: Instagram/angie.kerber

Auf ihrem Profil postete die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ein zuckersüßes Foto, auf dem sie von Töchterchen Liana (1) umarmt wird, während sie ihre Hände vor den Bauch hält und ein Herz formt.

Passend zu dem strahlenden Lächeln in ihrem Gesicht schreibt die 37-Jährige in der Caption: "Counting down the days for someone special to arrive in our family" (auf Deutsch: "Wir zählen die Tage, bis jemand Besonderes in unsere Familie kommt").

Der Vater ist, wie schon bei Liana, der Unternehmer und Fitness-Okönom Franco Bianco. Der Hesse ist seit 2021 der Mann an Kerbers Seite, hält sich aber komplett aus der Öffentlichkeit heraus.

Ob die beiden erneut ein Mädchen oder dieses Mal einen Sohn erwarten, ist unklar. Klar ist aber, dass der erneute Nachwuchs das Glück der Familie endgültig vollkommen macht.