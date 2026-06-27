Mit Ex-Flamme auf Tuchfühlung: Jason Derulo und Hanna Weig kuscheln auf Jacht

Mallorca/Berlin - Mallorca, türkisblaues Wasser, 33 Grad - und zwei Ex-Partner, die so wirken, als wäre nie Schluss gewesen: Jason Derulo (36, "Talk Dirty") und Model Hanna Weig (30) verbringen vor der Küste von Bendinat einen auffallend innigen Tag auf einer gecharterten Jacht. Das gibt starke Comebacke-Vibes.

Geht bei Superstar Jason Derulo (36) und seiner Ex wieder was? © Moritz Frankenberg/dpa

Fotos, die der "Bild"-Zeitung vorliegen, zeigen die beiden Händchenhalten beim Boarding, Schulter-an-Schulter auf dem Deck, eng umschlungen im Meer. Dem Anschein nach geht da mehr als nur Freundschaft.

Dabei ist der Liebes-Ofen offiziell aus: Derulo und Weig gehen seit vergangenem Jahr getrennte Wege. Die Schlönvoigt-Ex begründete das damals mit dem Wunsch nach mehr Alltag und weniger Dauer-Party.

"Wir sind noch immer Freunde und haben Kontakt", verriet die Mutter einer 2017 geborenen Tochter der "Bild" erst vor Kurzem. Doch eben jeder Kontakt scheint enger zu werden.

Auf der 25-Meter-Yacht aus dem Hafen von Palma suchen beide immer wieder die Nähe des anderen, lachen entspannt.

AKtuell ist Derulo für zwei Gigs auf der Insel, unter anderem im "Bierkönig". Zwischen den Auftritten legt der US-Star einen Bade- und Bootstag mit Team und Weig ein.

Er zeigt sich als Gentleman, reicht der Influencerin beim Betreten der Jacht die Hand. Später springen beide ins Meer: Weig im schwarzen Bikini, Derulo mit sichtbaren Muskelpaketen.