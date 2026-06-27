Mit Ex-Flamme auf Tuchfühlung: Jason Derulo und Hanna Weig kuscheln auf Jacht
Mallorca/Berlin - Mallorca, türkisblaues Wasser, 33 Grad - und zwei Ex-Partner, die so wirken, als wäre nie Schluss gewesen: Jason Derulo (36, "Talk Dirty") und Model Hanna Weig (30) verbringen vor der Küste von Bendinat einen auffallend innigen Tag auf einer gecharterten Jacht. Das gibt starke Comebacke-Vibes.
Fotos, die der "Bild"-Zeitung vorliegen, zeigen die beiden Händchenhalten beim Boarding, Schulter-an-Schulter auf dem Deck, eng umschlungen im Meer. Dem Anschein nach geht da mehr als nur Freundschaft.
Dabei ist der Liebes-Ofen offiziell aus: Derulo und Weig gehen seit vergangenem Jahr getrennte Wege. Die Schlönvoigt-Ex begründete das damals mit dem Wunsch nach mehr Alltag und weniger Dauer-Party.
"Wir sind noch immer Freunde und haben Kontakt", verriet die Mutter einer 2017 geborenen Tochter der "Bild" erst vor Kurzem. Doch eben jeder Kontakt scheint enger zu werden.
Auf der 25-Meter-Yacht aus dem Hafen von Palma suchen beide immer wieder die Nähe des anderen, lachen entspannt.
AKtuell ist Derulo für zwei Gigs auf der Insel, unter anderem im "Bierkönig". Zwischen den Auftritten legt der US-Star einen Bade- und Bootstag mit Team und Weig ein.
Er zeigt sich als Gentleman, reicht der Influencerin beim Betreten der Jacht die Hand. Später springen beide ins Meer: Weig im schwarzen Bikini, Derulo mit sichtbaren Muskelpaketen.
Hanna Weig heizt mit Instagram-Posting die Gerüchteküche an
Im Wasser klammert sie sich an ihn, während sie sich gemeinsam durch die Wellen ziehen lassen. Auf dem Schiff tanzt der US-amerikanische R&B-/Pop-Sänger zu seinem neuen Song "Mi Chico", während wenige Meter weiter Luxusmakler Marcel Remus (39) zum Kopfsprung ansetzt. Remus ist nach Informationen des Boulevard-Blattes seit Jahren mit Weig bekannt.
Derulo soll zudem in der von Remus betriebenen Villa Remus (fünf Schlafzimmer, sieben Badezimmer) logieren.
Mallorca ist für den Songwriter dem Vernehmen nach seit Jahren Lieblings-Spot: Sonne, Meer, kurze Wege zu Sommergigs. Auffällig diesmal: die persönliche Note. Weig teilte jüngst einen Beitrag mit der Zeile "Can’t wait to move here" (übersetzt: "Ich kann es kaum erwarten, hierherzuziehen").
Konkrete Pläne sind nicht bestätigt, aber der Post passt zum sonnigen Miteinander auf dem Wasser.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa, Screenshot/Instagram/hannaweig (Bildmontage)