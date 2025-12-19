"Affe auf Bike" wehrt sich gegen "Arsch hinhalten"-Vorwürfe
Timmersiek - Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) veröffentlichte Tipps zu Reisen ohne Geld und erntete unschöne Kommentare. Jetzt wehrt sie sich gegen die geschmacklosen Vorwürfe.
Stundenlang habe sie an dem Post gesessen, um den Followern Ratschläge an die Hand zu geben und den ein oder anderen dazu zu motivieren, eine Reise zu starten.
Am Donnerstag musste sie dieses Thema noch einmal aufgreifen. Nicht etwa, weil ihr noch weitere Hacks in den Sinn gekommen sind, sondern wegen der sinnlosen Kommentare und Nachrichten einiger User.
Man würde ihr schreiben, dass es als hübsche Frau einfach sei, ohne Geld zu reisen und ihr fiese Vorwürfe machen, berichtete sie in ihrer Instagram-Story.
Das Geld, das sich heute auf ihrem Konto befinde, habe sie ihrer Meinung nach "ehrenvoll verdient".
"Ich habe das Geld verdient durch Kooperationen, hinter denen ich jedes Mal gestanden habe. Durch Motorradfahren, durch mein Buch, was ich geschrieben habe, durch Zeitschriften, für die ich geschrieben habe", zählte die 25-Jährige auf.
"Aber welche Bereiche es nicht gibt, sind Nacktheit, (...) auf meinen Reisen mit irgendwelchen Männern schlafen, Arsch hinhalten, was auch immer ihr da teilweise schreibt", wehrte sich die Influencerin.
"Affe auf Bike" sieht hohes Risiko für reisende Frauen
Sie komme sich dumm vor, das überhaupt ansprechen zu müssen, aber das werde von den Followern eben fast täglich thematisiert.
Außerdem kenne sie "unfassbar viele Männer", die das geschafft hätten, was sie geschafft habe.
"Aber keine einzige Frau, die das gemacht hat. Weil wir Frauen viel mehr Risiko tragen. Uns kann so viel passieren, was vielen Männern da draußen eher weniger passieren wird", so die Bikerin.
Man habe als Frau auf Reisen natürlich auch Vorteile. "Wenn ich zum Beispiel einen Bauernhof anfahre, wirke ich vielleicht weniger angsteinflößend. Für mich ist es vielleicht einfacher, dort einen Zeltplatz zu finden", gestand sie ein.
Auf der anderen Seite würden Männer auf Reisen oft mehr verdienen. "Weil die eine helfende Hand haben, oft eine stärkere Hand als ich. Auch das wiegt sich immer wieder ein bisschen gegeneinander auf", so Bendixen.
Ihr Fazit: "Du musst keine Frau sein, du musst nicht hübsch sein, du musst nicht jung sein, du musst nur den Mut, den Willen haben und gesund sein", sagte sie.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/affe_auf_bike