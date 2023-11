Ann-Kathrin Götze schildert dramatische Geburt: "Hatte es mir anders erhofft"

Am 20. Oktober kam die Tochter von Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) gesund und munter zur Welt. Doch die Geburt verlief alles andere als einfach. © Montage: Instagram/annkathrin

Aufschluss über die Stunden, bevor das Töchterchen des Bundesliga-Glamour-Paares das Licht der Welt erblickte, gab die frischgebackene Zweifach-Mama im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. Dort häuften sich Fragen rund um den neuesten Zuwachs der Götze-Familie.

Dabei ging es zunächst mit dem Namen der kleinen Dame los. Ein Fan fragte sich nämlich, wie dieser denn korrekt ausgesprochen werde. So klärte Ann-Kathrin, dass der Name Gioia aus dem Italienischen stamme und übersetzt so viel wie Freude bedeute. Ausgesprochen werde der Name hingegen "j oy ah", wie die 33-Jährige abschließend erklärte.

Obwohl bereits Sohnemann Rome (3) nach der italienischen Hauptstadt benannt wurde und somit eine Tendenz für den Tochter-Namen vorlag, war die Namensfindung alles andere als einfach.

So hätten die werdenden Eltern "über 1000 Namen" abgewägt und sich vor allem vorgenommen, sich nicht von der Meinung anderer beeinflussen zu lassen.