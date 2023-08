Sorgen um Anna Adamyan nach der Geburt ihres Sohnes: "Habe einiges zu verarbeiten"

Und die Umstände bei der früheren " Germany's Next Topmodel "-Teilnehmerin scheinen sich nicht gebessert zu haben. Ganz im Gegenteil: "Glaubt mir, würde die Situation es hergeben, würde ich mich auch regelmäßiger melden. Nur tut sie das eben nicht, da ich einiges zu verarbeiten habe. Sowohl psychisch als auch physisch", so die Frau des Stürmers des 1. FC Köln .

Die Influencerin leidet seit vielen Jahren an Endometriose. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna Adamyan

All ihre Kraft werde sie nun für ihr Neugeborenes, ihre Familie und für sich selbst aufbringen. "Ich hoffe sehr, dass auch ohne viele Infos Verständnis aufgebaut werden kann. Sicherlich wird es Zeit benötigen und wie viel kann ich euch nicht sagen, aber ich werde schon noch berichten", bat die Neu-Mama um Geduld.

Sie liebe das, was sie bei Instagram tue, genauso wie ihre Community. Deshalb tue es ihr auch leid, dass sie so verschwunden sei. "Dennoch: Danke an alle, für die lieben Worte, das Verständnis und euren Respekt."

Doch anscheinend können einige dieses nicht aufbringen. "Vielleicht stellt ihr euch selbst in einer für euch schlimmen Situation vor. Einer Ausnahmesituation. Da würdet ihr ebenso auf Verständnis und vor allem Empathie hoffen", erklärte Anna.

Vor allem würde da auch nicht die Meinung anderer zählen.