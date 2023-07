Wenige Tage vor Geburt: Model Anna Adamyan lichtet sich mit XXL-Bauch im Bikini ab

Köln – Schon in wenigen Tagen kann Anna Adamyan (27) ihr erstes Baby endlich im Arm halten! Kurz vor der Entbindung hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin und Spielerfrau von Köln-Kicker Sargis Adamyan (30) nun mit einem Bikini-Foto für Wirbel gesorgt.

Dabei ahnte die 27-Jährige zunächst offenbar nicht, dass ihr spontanes Selfie sogleich eine Welle an Spekulationen bei ihren Fans auslösen würde.

Zuletzt teilte die Bald-Mama in einer Story ein Spiegelselfie, auf dem ihr XXL-Babybauch gut zu erkennen ist. Immerhin trägt Anna auf dem Schnappschuss lediglich einen knappen grünen Bikini und gibt damit den Blick auf ihre kugelrunde Körpermitte frei.

Bei Instagram hatte die Influencerin ihre Fans bereits in einem recht frühen Stadium über ihre Schwangerschaft informiert und hält ihre rund 624.000 Follower seither fast täglich mit Updates auf dem Laufenden.

Anna befindet sich nach eigenen Angaben in der 40. Schwangerschaftswoche. Der errechnete Geburtstermin ist der 7. August.

Mit diesem Bikini-Foto heizt Anna Adamyan die Gerüchteküche an. © Montage: Instagram/Screenshot/Anna Adamyan

"So viele Postings heute noch mal, in der Story plötzlich noch mal im Bikini, um zu zeigen, wie groß der Bauch ist. (...) Na, da wird wohl morgen das Baby geholt werden", mutmaßte ein User unter Annas letztem Insta-Beitrag.

Tatsächlich entging die Nachricht der Hochschwangeren nicht und eine Reaktion folgte prompt!

"Interessant, wie du aus solchen Dingen so was rauslesen kannst", schrieb Anna zu der wohl voreilen Vermutung des Fans. So habe sie das Bikini-Foto lediglich im Zusammenhang mit dem Bademoden-Launch einer Freundin gepostet.

"Du wirst es sicher besser wissen", bemängelte das Model bissig und stellte klar: "Ich kann dir versichern, dass es [das Baby, Anm. d. Red.] morgen nicht geplant geholt wird."

Auch in einer Story betonte Anna noch einmal: "Ich kann euch den Zahn ziehen, es wird weder morgen, noch die Tage geplant geholt. Das ist der jetzige Stand. Ich selber weiß also genauso wenig wie ihr, wann es losgeht." Ein wenig mehr Geduld dürfte bis zur Entbindung ihres kleinen Sohnes also noch vonnöten sein.