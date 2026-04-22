Ekel-Beichte: Diese Spuren hinterlässt das "Let's Dance"-Training bei Anna-Carina Woitschack
Köln - Für Anna-Carina Woitschack (33) könnte es bei "Let's Dance" derzeit kaum besser laufen. Doch hinter ihrem Erfolg steckt harte Arbeit – und die hat bereits deutliche Spuren an ihrem Körper hinterlassen.
In der sechsten Entscheidungsshow am vergangenen Freitag konnte die Sängerin sowohl das Publikum als auch die Fachjury rund um Chef-Nörgler Joachim Llambi (61) vollends von sich und ihrem tänzerischen Können überzeugen.
Sowohl für ihren Einzeltanz – einen Tango – als auch für ihre Gruppen-Darbietung heimste Woitschack die Top-Bewertung ein. Nichts konnte sie an diesem Abend vom Einzug in die nächste Runde abhalten. Doch das stundenlange Training hat seinen Preis.
Gegenüber "Bunte" legt die Blondine jetzt ein etwas unappetitliches Geständnis ab: "Bei mir lösen sich alle Zehennägel ab. Von zehn Zehennägeln habe ich nur noch sechs oder so. Meine Füße sind total hässlich. So hässliche Füße hatte ich noch nie."
Während die 33-Jährige über ihr Quanten-Problem klagt, bekommt sich Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35), der neben ihr steht, vor Lachen kaum noch ein. Um ihre Ausführungen zu beweisen, zieht Woitschack dann auch noch kurzerhand ihre Pumps aus.
Anna-Carina Woitschack blickt zurück: "Fiel mir persönlich recht schwer!"
Eigentlich ist ihr das Thema aber dann doch eher unangenehm. Einen kurzen Moment später erklärt sie bereits: "Schön ist das nicht. Wir verstecken das jetzt lieber wieder. Also ja, das Training hinterlässt Spuren."
Dass das Finale näher rückt, spürt auch Anna-Carina. In der vergangenen Woche wurde ihr sogar der freie Tag gestrichen. Schon am Samstag, also nur wenige Stunden nach der Live-Show, begann sie bereits mit den Proben der neuen Tänze.
"Der Tango fiel mir persönlich recht schwer. Wir haben im Training sehr, sehr viel gekämpft mit diesem Tanz. Insofern hätte ich niemals gedacht, dass wir die ersten 30 Punkte für unsere Reise hier bekommen", gesteht die Sängerin rückblickend.
Ihr Tanzpartner kann die Schwierigkeiten bestätigen: "Es war wirklich sehr, sehr hart", gibt Vinokurov zu. Doch der Erfolg gibt ihnen recht. "Es lohnt sich, ein bisschen zu kämpfen und ein bisschen über die Grenzen hinauszuwachsen."
Die nächste Live-Show ist am kommenden Freitagabend (24. April), ab 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen. Parallel ist die Ausgabe auch auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa