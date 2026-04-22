Nach Eklat bei Reality-Show: Kandidatin verwandelt Hass-Kommentar in "Kompliment"

Darmstadt - "Gay bä" – mit diesen Worten wurde Influencerin Jessica Zemer (25) auf Instagram angefeindet, mutmaßlich in Reaktion auf den Eklat um ihr Zwangsouting als Frau mit Trans-Hintergrund bei der Show "Die Realitystar Academy". Doch die 25-Jährige fand eine elegante Reaktion auf die Beleidigung.

Influencerin Jessica Zemer (25) war bereits Kandidatin bei "Miss Germany" (2022), aktuell tritt sie bei der Show "Die Realitystar Academy" auf. © Screenshot/Instgaram/jessicazemer

"Hallo, ich wäre voll gerne 'gay', das ist ja voll das Kompliment", sagte die Darmstädterin in einem Reel vom Dienstagabend, in dem sie den Hass-Kommentar öffentlich machte.

Natürlich wisse sie, "dass dieser Kommentar abwertend gemeint war", setzte Jessica hinzu. Nach dem Vorfall bei der Reality-Show sei ihr erneut aufgefallen, dass die Feindschaft gegenüber homosexuellen Menschen und Personen mit Trans-Hintergrund immer noch ein aktuelles Thema sei.

Denn sie habe nach ihrem Zwangsouting durch die Kandidatin Jamie-Lee Lola (22) "sehr, sehr böse, sehr abwertende Kommentare" bekommen, setzt die Darmstädterin hinzu und betont, dass derartige Anfeindungen wegen ihrer Geschlechtsidentität im Jahr 2026 eigentlich nicht mehr vorkommen sollten.

Sie setze sich schon seit längerer Zeit dafür ein, "dass einfach schwul, lesbisch, trans, bi – alles, was irgendwie dazwischen ist, dass das was ganz Normales ist", erklärt die Influencerin.