Nach Wirbel um Party-Exzess im Europapark: Jetzt sprechen die Kaulitz-Twins Klartext

Los Angeles (Kalifornien) - Für die berühmten Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) hangelte es nach ihrer Story über die Verwüstung ihres Hotel-Zimmer im Europapark heftige Kritik. Jetzt melden sich die Brüder erneut zu Wort.

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) ließen nach einer Preisverleihung die Korken knallen. © Annette Riedl/dpa

Nach der Preisverleihung des "Radio Regenbogen Awards", die in dem Freizeitpark in Rust stattfand, feierten die Jungs von Tokio Hotel ihre eigene kleine Aftershow-Party in Bills Hotelzimmer.

Hier eskalierte die Situation etwas. Neben zahlreichen leeren Flaschen, verschüttetem Alkohol und überquellenden Aschenbechern berichtete Bill im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auch von seinem komplett vollgekotzten Badezimmer.

Das hat einigen Zuhörern so gar nicht gefallen. "Die armen Reinigungskräfte" sei immer wieder in der Kommentarspalte zu lesen.

"Die Leute haben sich wahnsinnig aufgeregt", teilt Tom seinem Bruder mit. Zu lesen sei auch, dass Bill respektlos sei und er sich schämen solle. Diese Vorwürfe möchten die beiden 36-Jährigen jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

"Ich glaube, wir haben das letzte Woche zu extrem erzählt", so Tom in der neusten Podcast-Folge. "Wir haben das [Hotel] jetzt nicht so hinterlassen, dass man sich jetzt dafür schämen müsste", stellt er klar.

Laut den Brüdern sei es selbstverständlich etwas eigenartig, acht leere Tequila-Flaschen in einem Familienhotel vorzufinden. Das Hotelpersonal habe damit jedoch kein Problem gehabt.