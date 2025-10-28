Neuer Rückschlag für Anna und Gerald: "Den ganzen Sch*** wieder von vorne"
Polen - So kennt man Anna Heiser (35): Kaum gibt es gute Nachrichten, folgen die schlechten sogleich. Diese Serie setzt sich nun nach ein paar glücklichen Tagen in ihrer neuen Heimat Polen fort. Vor allem Ehemann Gerald (40) zieht diesmal ein ganz langes Gesicht.
"Good News, unser Container ist da. Bad News, es wird dauern den rauszukriegen", schildert Anna die aktuelle Lage in ihrer Instagram-Story am Montagnachmittag.
Der Container, in dem die meisten Möbel etc. der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer stecken, wird so schnell nicht freigegeben werden. Der Grund: "Wir haben jetzt 'ne krasse Liste an Zollunterlagen bekommen, die wir nachreichen müssen", erklärt die zweifache Mutter.
Ihr Mann bringt es deutlicher auf den Punkt. "Den ganzen Scheiß wieder von vorne machen", erklärt er. Grund sei nicht Polen, sondern ihr ehemaliges Heimatland Namibia. Dort sei man bei Transporten dieser Art sehr streng, lässt Anna wissen.
Lange dürften sich die Heisers von diesem Papierkram allerdings nicht die Laune verderben lassen. Denn sie haben auch gute Nachrichten parat.
Instagram-Posting zeigt glückliches Ereignis der Heisers
So hat Anna bereits am Morgen in ihrer Story berichtet, dass das Treffen mit den Eigentümern des Hauses, das sie gekauft haben, auf Dienstag vorverlegt worden ist. Eigentlich hätte es erst am 6. November stattfinden sollen. Dadurch besteht nun die Möglichkeit, dass die Familie früher einziehen kann als erhofft.
Noch viel bessere Nachrichten konnte die Influencerin aber bereits am vergangenen Freitag verkünden.
"Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monaten im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat? Von der Farm ins Büro", schrieb sie in einem Insta-Posting.
"Auch wenn wir nicht wissen, ob es das ist, was du machen möchtest, ist dein Wille, es auszuprobieren, sehr bemerkenswert. Alles fängt sich an zu fügen. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz, ich bin stolz auf dich", fügte die 35-Jährige hinzu.
Unterm Strich läuft es für die Heisers also überraschend gut, trotz der gewohnten Rückschläge.
