Neuer Rückschlag für Anna und Gerald: "Den ganzen Sch*** wieder von vorne"

Polen - So kennt man Anna Heiser (35): Kaum gibt es gute Nachrichten, folgen die schlechten sogleich. Diese Serie setzt sich nun nach ein paar glücklichen Tagen in ihrer neuen Heimat Polen fort. Vor allem Ehemann Gerald (40) zieht diesmal ein ganz langes Gesicht.

Der ehemalige Farmer Gerald (40) wirkt frustriert, Anna Heiser (35) sieht auch nicht viel fröhlicher aus. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"Good News, unser Container ist da. Bad News, es wird dauern den rauszukriegen", schildert Anna die aktuelle Lage in ihrer Instagram-Story am Montagnachmittag.

Der Container, in dem die meisten Möbel etc. der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer stecken, wird so schnell nicht freigegeben werden. Der Grund: "Wir haben jetzt 'ne krasse Liste an Zollunterlagen bekommen, die wir nachreichen müssen", erklärt die zweifache Mutter.

Ihr Mann bringt es deutlicher auf den Punkt. "Den ganzen Scheiß wieder von vorne machen", erklärt er. Grund sei nicht Polen, sondern ihr ehemaliges Heimatland Namibia. Dort sei man bei Transporten dieser Art sehr streng, lässt Anna wissen.

Lange dürften sich die Heisers von diesem Papierkram allerdings nicht die Laune verderben lassen. Denn sie haben auch gute Nachrichten parat.