22.07.2026 19:56 Anna Heiser kämpft mit Tochter Alina in Klinik: "Es hat mir das Herz zerrissen"

Seit vergangenem Donnerstag liegt Anna Heisers Tochter Alina in Polen im Krankenhaus. Kürzlich wurde es dort ein weiteres Mal herzzerreißend.

Von Christian Norm

Polen - Seit vergangenem Donnerstag liegt Anna Heisers (36) Tochter Alina (3) in Polen im Krankenhaus. Tagelang war trotz zahlreicher Untersuchungen - auch im Monat zuvor - nicht klar, woran die Kleine leidet. Zwar gibt es laut der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin inzwischen eine Diagnose. Doch trotzdem wurde es kürzlich erneut hochemotional im Krankenhaus.

Laut Anna Heiser (36) soll ihre Tochter Alina (3) am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen worden sein. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser In einem Selfie-Video vom Dienstag sieht man es der zweifachen Mutter sichtlich an: Sie ist erschöpft und mitgenommen. In dem Clip, der auf Instagram zu sehen ist, bürstet sich Anna mit leerem Blick die Haare. Anstatt mit ihren Followern zu sprechen, beschränkt sie sich in diesem Fall auf den Kommentar- und Untertitelbereich. Dort sind nicht dieselben Worte zu finden, sondern sich gegenseitig ergänzende. Zunächst die Untertitel. Darin schreibt die Influencerin: "Im Leben kann man vieles vergleichen: Erfolg. Gehalt. Alter. Doch es gibt Dinge, für die es keinen Maßstab gibt: Glück. Schmerz. Angst. Trauer. Dass es jemandem schlechter geht, macht Deine Gefühle nicht weniger wichtig." Anna Heiser Anna Heiser mit bitterem Update: Tochter weiter in Klinik, Ärzte überlegen neuen Schritt Was genau die 36-Jährige damit sagen will, wird in ihrem Kommentar neben dem Video deutlich. Darin geht es nämlich deutlich konkreter um den Klinikaufenthalt ihrer Tochter.

Anna Heiser zeigt sich in neuestem Insta-Posting von ihrer ernsten Seite