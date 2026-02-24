Umzug in ein neues Land: So kommt Gerald Heiser in Annas Heimat zurecht
Polen - Fast ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) ihre Siebensachen gepackt und der Wahlheimat Namibia den Rücken gekehrt haben. Eine schwere Entscheidung, schließlich war das Paar aufgrund seiner finanziellen Lage regelrecht dazu gezwungen. Umso schöner, wie gut sich die beiden mittlerweile eingelebt haben.
Dass die Influencerin keine Probleme damit hat, mit der Kultur und Sprache in Polen zurechtzukommen, ist keine Überraschung. Schließlich ist sie selbst gebürtige Polin.
Doch auch ihr Liebster scheint sich mittlerweile mit der neuen Situation nicht nur abgefunden, sondern auch richtig angefreundet zu haben.
Am Dienstag erklärte die 35-Jährige auf Instagram, dass Gerald mit allem "sehr gut" zurechtkommen würde.
"Er kann immer mehr den Gesprächen folgen und führt auch schon Small Talks", berichtete sie fröhlich und fügte hinzu, dass er auch nach jahrelanger Arbeit auf einer Farm eine Erfüllung in seinem neuen Bürojob gefunden hat.
Besonders schön dabei: "Er wird immer von Vorgesetzten gelobt und das macht viel aus, denn in Namibia hatte er in den letzten Jahren überwiegend Misserfolge."
Aktuell sei sie einfach nur mächtig stolz auf ihren Gatten.
Anna Heiser lässt Follower auf Instagram an ihrem Leben teilhaben
Ehekrise bei den Heisers überstanden
Die große Umstellung im Leben der kleinen Familie scheint im Großen und Ganzen also allen vieren - die Kinder Leon (5) und Alina Marikka (3) eingeschlossen - gutgetan zu haben.
Auch die Beziehung der beiden blüht aktuell immer weiter auf. Nachdem Anna 2025 regelmäßig Updates zu ihrer Liebeskrise gegeben hatte, könnte sie aktuell kaum glücklicher sein, ihrer Ehe noch eine zweite Chance gegeben zu haben.
"Unsere Beziehung fühlt sich wieder leicht und stabil an", schwärmte sie in einer weiteren Story. "Natürlich haben wir ab und zu Differenzen, aber können viel offener darüber reden, bevor es eskaliert, und nach einem Kompromiss suchen."
