Anna Heiser bricht endlich ihr Schweigen: So schlecht geht es ihr wirklich
Namibia - Fans von Anna Heiser (35) mussten in den vergangenen Wochen stark sein. Zum einen hatte sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin bei ihnen abgemeldet - ungewiss, wann sie wiederkommen würde. Zum anderen teilte sie kryptisch mit, dass es Zeit sei, die Notbremse zu ziehen. Seit dem Wochenende gibt es endlich konkrete Antworten der zweifachen Mutter. Denn sie hat sich mit einem ausgiebigen Instagram-Posting zurückgemeldet.
Anna, die zurzeit mit ihrer Familie in der ehemaligen Heimat Namibia im Urlaub ist, schreibt in ihrem Beitrag: "Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass man manchmal gezwungen wird, langsamer zu werden. Nicht, weil man will, sondern weil der Körper oder das Leben einem keine andere Wahl lassen."
Dass es um ihre Gesundheit schon seit Längerem nicht gut steht, hatte die Influencerin bereits in ihrem "Abschieds-Posting" vom 4. März betont. Auch jetzt geht es wieder um genau dieses Thema.
So erklärt die 35-Jährige: "Ich habe lange versucht, einfach weiterzumachen, stark zu sein und zu funktionieren - für meine Familie und für unser Leben. Beim letzten Check-up hat mein Herz der Ärztin Sorgen gemacht."
Zwar hätten erste Untersuchungen beruhigende Ergebnisse gezeigt, so Anna. Doch damit scheint die Sache alles andere als erledigt zu sein.
Anna Heiser meldet sich nach mehrwöchiger Funkstille auf Instagram zurück
"Ich muss mich in den nächsten Monaten weiter untersuchen lassen", dämpft die Namibia-Urlauberin die Erwartungen ihrer Fans.
Dennoch will sie ganz offensichtlich nicht nur Trübsal blasen.
So lassen Annas abschließende Worte auch ein wenig eine Entschuldigung an ihre Fans durchblicken, weil sie vergleichsweise lange abgetaucht war.
"Diese Pause habe ich zwar nicht geplant, aber ich habe gemerkt, dass ich sie gebraucht habe. Und auch wenn ich noch lange nicht auf alles eine Antwort habe, versuche ich gerade, mir selbst mehr Zeit zu geben, Gefühle zuzulassen und nicht immer so zu tun, als hätte ich alles im Griff", so Anna Heiser.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser