Anna Heiser tief in der Ehekrise: "Ich wünschte, ich könnte sagen, wir hätten es geschafft"

Namibia - Wer das Eheleben von Anna (34) und Gerald Heiser (39) verfolgt, weiß, dass das Paar seit Wochen in einer tiefen Beziehungskrise steckt. Zunächst hüllte sich Anna in Schweigen, gewährte zuletzt aber tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. So gab sie eine ganze Weile nach ihrer ersten Paartherapie-Sitzung bekannt, dass noch eine Menge Arbeit vor ihnen beiden liegen würde. Am Samstag absolvierte das einstige "Bauer sucht Frau"-Traumpaar seine zweite Therapie-Sitzung. Bereits am Sonntagnachmittag nahm Anna dazu Stellung auf ihrem Instagram-Account.