Anna Heiser meldet sich mit Gerald: Ist er in Polen nicht mehr glücklich?

Polen - "Böse Zungen würden sagen, mein Mann sei unglücklich", gibt Anna Heiser (35) in einem aktuellen Instagram-Posting von Donnerstagabend zu. Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar steht bei den Fans unter besonderer Beobachtung seit es Namibia verlassen hat, um sich in Polen mit den Kindern ein neues Leben aufzubauen. Während Anna als gebürtige Polin eher wieder "nach Hause" kommt, wittern ihre Fans, dass Gerald (40) unter der großen Veränderung leidet. Stimmt das?

Viele Fans von Anna (35) und Gerald Heiser (40) vermuten schon länger, dass der Farmer in Polen unglücklich ist. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"Das Schönste ist, genau zu wissen, dass das Gegenteil wahr ist", verkündet die zweifache Mutter in dem Beitrag. Zum Beweis zeigt sich Gerald im zugehörigen Video lächelnd und feixend mit seiner Frau.

Das ist allerdings nur der Auftakt für eine größere Fragerunde, in der die beiden den Fans gemeinsam Rede und Antwort stehen. In Annas Insta-Story berichten sie von ihrer aktuellen Lage.

Über sein neues Leben in Polen sagt Gerald darin: "Ich denke, ich habe mich gut eingelebt. Alles läuft wie am Schnürchen." Es gebe zwar einige Ups und Downs aber nicht allzu viel Stress.

"Wir sind gut drauf, den Kindern geht's gut. Wir verbringen sehr viel Zeit draußen. Also, alles top", so der 40-Jährige.

Doch in ihrem neuen Haus leben die Heisers immer noch nicht. Wann soll es denn endlich so weit sein?