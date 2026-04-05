"Gestresst und Kinder angebrüllt": So schlimm stand es um die Ehe von Anna und Gerald wirklich

Polen/Namibia - Seit über einem halben Jahr leben Anna (35) und Gerald Heiser (40) mit ihren zwei gemeinsamen Kindern glücklich im polnischen Danzig. Doch der Weg bis dorthin war schwer. Die Probleme mit der Farm in Namibia hätten die beiden beinahe entzweit. In einer "Bauer sucht Frau"-Spezialfolge lässt das RTL-Traumpaar die schlimme Zeit Revue passieren und durchlebt noch einmal die bitteren Tiefen seiner Ehe.

Die Familie scheint die schwerste Zeit ihres Lebens überstanden zu haben. © Screenshot/Instagram/@annaheiser

Vor fast neun Jahren lernten sich Anna und Gerald beim Scheunenfest der Kultsendung "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Schnell zog die gebürtige Polin auf die Farm nach Namibia. Es folgten die Traumhochzeit und zwei Kinder.

Alles schien perfekt, bis finanzielle Probleme das Paar einholten. Steigende Zinsen und monatelange Trockenperioden machten es unmöglich, die Farm künftig weiter zu bewirtschaften.

Die belastende Situation nagte vor allem an Geralds Gemütszustand, wie er in der Sendung schildert: "Ich hatte einen Burnout. Von heute auf morgen bin ich nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ich war permanent gestresst und habe die Kinder angebrüllt."

Das veränderte Verhalten des 40-Jährigen wirkte sich nicht nur auf das Familienleben, sondern vor allem auch auf die Ehe aus. "Von unserer Liebe war nur noch ein sehr kleiner Funke geblieben. Wir haben beide gesagt, dass wir uns scheiden lassen wollen, wenn es so weitergeht", erzählt Anna.

Eine von Gerald initiierte Paartherapie brachte die beiden wieder näher zusammen: "Sonst hätten wir uns wahrscheinlich getrennt."