Ehekrise bei Anna Heiser: "Ändert nichts an unserer Situation, aber haben etwas zum Lachen"

Ob sie es will oder nicht: Das Leben von ihr und ihrer kleinen Familie in Namibia ist von ihrer Arbeit auf Social Media abhängig.

Zwischen Anna und Gerald Heiser kriselt es aktuell. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Bulls***-Satz Nummer drei: "Sie ist eine typische Polin, ist nur aufs Geld aus und jetzt, wo es finanzielle Probleme gibt, ist sie weg."

"Was soll ich dazu sagen?", schüttelte sie einfach nur den Kopf. Hätte sie Gerald nur wegen des Geldes heiraten wollen, "wären wir gar nicht verheiratet".

Außerdem wollte sie noch einmal betonen, dass es nichts mit der Herkunft zu tun habe, "ob man aufs Geld aus ist oder nicht".

Es sind heftige Anschuldigungen, mit denen sich Anna derzeit konfrontiert sieht. Dennoch wandte sie sich auch mit einer gewissen Portion Dankbarkeit an ihre Hater: "Es ändert zwar leider nichts an unserer Situation" - so hätten sie und Gerald in diesen dunklen Zeiten jedoch immerhin etwas zum Lachen.