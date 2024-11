Höchste Not bei Anna und Gerald Heiser: "Wir geben nicht auf. Noch nicht."

Namibia - Dieses Problem ist ähnlich groß wie ihre Farm auf Namibia: Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald (39) machen sich derzeit große Sorgen um ihre Zukunft . "Zwei Jahre Trockenheit, wahnsinnige Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte, schlechte Preise sind nur ein Teil unseres Alltags", schrieb Anna kürzlich auf Instagram. Am Donnerstag legt sie dort nicht weniger dramatisch nach!

Anna Heiser (34) meldet sich am Donnerstag mit ihren Sorgen auf Instagram. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Die Finanzierung ihrer geliebten Farm steht infrage. Derzeit fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Aus diesem Grund hat die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin auch in ihrem neuesten Insta-Post kaum etwas Positives zu berichten.

Zwar gibt sich die zweifache Mutter zunächst kämpferisch: "Wir geben nicht auf. Noch nicht. Wir kämpfen weiter. Für unseren Traum. Für unser Zuhause."

Doch schon bald schränkt sie ein: "Auch wenn unser ursprünglicher Plan aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar ist, suchen wir nach weiteren Möglichkeiten."

Und weiter: "Viele Menschen wundern sich sicherlich über unsere Entscheidung, denn aus wirtschaftlichen Gründen lohnt es sich nicht, noch mehr Geld in die Farm zu stecken und quasi umsonst zu arbeiten, aber in dem Fall geht es nicht nur um einen Profit, sondern vielmehr um unser Herz das an der Farm hängt."

Aber wie genau soll es denn nun weitergehen?