Schwere Entscheidung: Anna Heiser und Schwiegervater haben Angst um Gerald

Namibia - Sie ringen seit Wochen mit sich selbst und dieser schweren Entscheidung. Im Zentrum der Diskussion steht bei den Heisers immer wieder ein Gefühl: Angst. "Mein Schwiegervater und ich hatten vor allem Angst um Gerald", schreibt Anna Heiser (35) in ihrem neuesten Instagram-Posting. Was war da los?

Anna (35) und Gerald Heiser haben in diesem Fall die Angst bestimmen lassen. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar ist mit den zwei gemeinsamen Kindern schon seit einer Weile wieder in der ehemaligen Heimat Namibia zu Besuch.

Ob sie ihre alte Farm aufsuchen wollten oder nicht - darüber konnten sie sich bis zuletzt nicht wirklich einigen. In ihrem Insta-Posting liefert Anna jetzt aber ein abschließendes Update.

"Mein Mann hat lange überlegt, ob wir, oder eher er, hinfahren soll. Ob wir noch einmal durch das Tor gehen. Noch einmal sehen, wie alles jetzt aussieht. Aber wir hatten Angst. Angst davor, was es mit uns macht. Angst, dass all das wieder hochkommt, was wir eigentlich schon loslassen wollten", schreibt die zweifache Mutter.

Letzten Endes sei niemand zur Farm gefahren, erklärt sie schließlich in dem Beitrag. Die Gründe dafür sind vielfältig.