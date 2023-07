Anna-Maria Ferchichi bereut ihre Beauty-Eingriffe: "Seitdem lasse ich den Scheiß"

Das alles würde Anna-Maria heute nicht mehr machen. Vor allem die alten Folgen bzw. Berichte haben der 41-Jährigen so ein wenig die Augen geöffnet: "Bin ich richtig froh drum, denn seitdem lasse ich den Scheiß."

Über ihr damaliges Aussehen sagte sie kürzlich in einer Instagram-Story: "Ich hatte aufgespritzte Lippen, aufgespritzte Wangenknochen. Habe ich mir alles rausmachen lassen."

Die achtfache Mutter zog jetzt einen Vergleich zu ihrem Aussehen von vor ein paar Jahren. Schon damals war die 41-Jährige in diversen Dokumentationen und Berichten mit und über ihren Ehemann Bushido zu sehen.

Gemeinsam mit Ehemann Bushido hat die 41-Jährige sieben Kinder. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Allerdings gestand sie ihren Fans auch, dass es ganz ohne "Nachhilfe" doch nicht geht: "Ganz bisschen Botox ab und zu, aber nur ein-, zweimal im Jahr und es muss reichen. So möchte ich nicht mehr aussehen."



Derzeit befindet sich die 41-Jährige im Urlaub. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die achtfache Mutter eine Story, in der sie erzählte, dass es für sie in den nächsten Tagen alleine auf Reisen geht.

Das Ziel ließ sie bis vor kurzen noch unbekannt, ehe sie sich das top gestylt auf einem Flughafen zeigte. Wie sie dann erzählte, wird sie die kommenden Tage in drei unterschiedliche Länder fliegen. Am gestrigen Dienstag besuchte sie gemeinsam mit ihren Freunden Barcelona in Spanien.

Wie sie in der Instagram-Story erzählte, verbindet sie mit der Stadt viele schöne Erinnerungen. Vor allem in ihrer Kindheit hat sie in der Hauptstadt Kataloniens viele schönte Tage verbracht.