Anna-Maria Ferchichi findet tote Kugelfische – Bushido hat kuriose Erklärung

Oman - Was dem Menschen sein Joint, ist dem Delfin sein Kugelfisch: Anna-Maria Ferchichi (41) macht aktuell mit ihren Kindern Urlaub im Oman – ganz ohne Ehemann Bushido (44) – und hat dabei eine seltsame Entdeckung gemacht.

Kugelfische werden hin und wieder von jungen Delfinen als "lebendiger Joint" missbraucht. © 123RF/xanthius

Am Strand werden dort nämlich immer wieder tote Kugelfische angeschwemmt, so ihre Beobachtung, die sie in ihrer Story bei Instagram mitteilte.

Das Gesehene schilderte sie auch ihrem Mann und der hatte sogleich eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen parat.

"Die Delfine stupsen sie so lange an, bis sie sterben. Sie sondern ein Gift ab, welches die Delfine berauscht", erklärte der Rapper seiner Liebsten. "Wie krass ist das bitte?", stellte Anna-Maria daraufhin fest.

Dieses Verhalten ist tatsächlich von jungen Delfinen, genauer gesagt beim Großen Tümmler, bekannt. Die Tiere berauschen sich nämlich an dem giftigen Tetrodotoxin, dass der Kugelfisch unter Stress absondert.

In kleineren Dosen wirkt es auf die intelligenten Meeressäuger offenbar berauschend. Nach einigen Zügen des Gifts reichen sie den Fisch quasi wie einen Joint an den nächsten Artgenossen weiter.