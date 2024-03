Anna-Maria Ferchichi ohne Hilfe aufgeschmissen: "Kommt man schon in eine Depression"

"Ohne Hilfe kommt man, glaube ich, schon in eine Depression. Das Leben macht dann einfach keinen Spaß", sagte die Achtfach-Mama zu " RTL " im Rahmen von Bushidos (45) "König für immer"-Tour.

Dabei kommen sie nicht immer zur Ruhe. In der ersten Nacht nach dem Tour-Auftakt in Berlin musste der Rapper mit seiner Frau in Leipzig aus dem Tourbus flüchten. Der Grund: Darin sollen zu viele Familienmitglieder geschnarcht haben .