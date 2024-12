Anna-Maria Ferchichi platzt der Kragen: "Wie frech ist das?!"

Anna-Maria Ferchichi (43) ist außer sich vor Wut. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Anlass für den Aufreger ist eine Zuschrift auf Instagram, da die Influencerin zum dritten Advent vier Gewinner aus dem Kommentarbereich bestimmt hat. Diesen winkt jeweils ein Gutschein im Wert für 500 Euro für einen Supermarkt nach Wahl.

Einen Screenshot der privaten Nachricht teilte die Ehefrau von Rapper Bushido (46) in ihren Storys. Demnach wollte eine Userin teilnehmen, konnte aber nicht, da sie Anna-Maria nicht folgt.

"Sorry, aber geht's noch?", empörte sich die Achtfach-Mutter. "Ich rege mich hier selten auf, weil ich das nicht möchte, aber wie frech ist das?"

Sie sei in eigenen Worte sauer geworden, da das Gewinnspiel nur für ihre Community gedacht sei. "Manche schreiben mir schon seit zwei Jahren. (...) Das ist ein typisches Beispiel für nehmen und nicht geben wollen. Und das ist so abartig." Da kam die Schwester von Pop-Star Sarah Connor (44) richtig in Fahrt, berichtete im Auto, dass sie gerade vom Friseur komme.

"Da war eine andere deutsche Frau. Ich komme da rein, die sitzt da mit ihrem Laptop und Kopfhörern und die redet so laut in ihrem Zoom-Meeting", erzählte sie. Eine Stunde lang habe sich Anna-Maria das Gespräch anhören müssen, als sie bei der Haarpflege saß. "Es ging gar nicht anders. Ich habe mir gedacht, ich warte noch fünf Minuten, dann stehe ich auf und frage sie, ob sie das sein lassen kann." Machte sie aber nicht.