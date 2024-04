Anna-Maria Ferchichi schon wieder in Sorge um Tochter: "Habe so eine Panik bekommen"

Anna-Maria Ferchichi (42) musste schon wieder mit einer ihrer Drillingstöchter ins Krankenhaus. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Diesmal hat es Leonara erwischt, die jetzt ebenfalls in einer Klinik behandelt werden muss, wie ihre Mama bei Instagram mitteilte. Der Anblick ihrer Kleinen hat der 42-Jährigen am Montagmorgen einen echten Schrecken versetzt. "Ich habe so eine Panik bekommen", gab Ferchichi in ihrer Story preis.

Als sie Leonora aus ihrem Bett nahm, stellte Anna-Maria demnach fest, dass "ihre ganzen Mundschleimhäute aneinandergeklebt" und "ihre Zähne voller Blut" waren.

Das sei dadurch gekommen, dass sie aufgrund einer starken Mandelentzündung zurzeit nur sehr schwer und durch den Mund atmen könne. Dadurch "sind ihre ganzen Schleimhäute ausgetrocknet", berichtete die achtfache Mama.

Zudem seien Leonoras Gesicht und ihre Augen angeschwollen gewesen. Die Schwellung sei aber nach einigen Stunden wieder zurückgegangen, erzählte die Promi-Dame weiter.