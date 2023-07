Anna-Maria und Bushido feuern ihre Nanny: Das sind die Gründe

In ihrer eigenen Doku: "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" sprechen die beiden sehr offen über ihren Alltag und geben intime Einblicke in das Familienleben.

Vor allem nach der Geburt der Drillinge im vergangenen Jahr musste externe Unterstützung her. Am Ende wurde bekannt, das jedes der drei jüngsten Kinder eine eigene Nanny hat.

Anna-Maria genießt ihr neues Leben in Dubai. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Vor Kurzem erzählte Anna-Maria, dass sie und Bushido jetzt bei einer der drei Nannys die Reißleine ziehen mussten und diese entlassen haben. Die Nannys Gretchen, Gahara und Euphemia sind seit fast einem Jahr ständig mit dabei und gehören schon fast mit zur Familie.

Dennoch sah sich Anna-Maria gezwungen, einer der drei das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Wie die 41-Jährige in einer Instagram-Story bekannt gab: "Es hat sich oft abgezeichnet, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannys war." Und, so die 41-Jährige: "Man kann sagen, sie war die Trägste von allen."

Vor allem der Umgang mit den älteren Kindern stieß der achtfachen Mutter so ein bisschen bitter auf: "Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie es ist mit den größeren Geschwistern. Da gibt es manchmal einfach Gezicke und sie sind laut. Trotzdem muss man geduldig und freundlich sein, was ein paar Mal nicht der Fall gewesen ist."