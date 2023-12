Bushidos Tochter feiert mit pinker Protz-Limo Geburtstag: Ist das "drüber"?

Berlin/Dubai - Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) können ihren Kindern in Dubai endlich ein unbeschwertes und sorgenfreies Leben bieten, aber schießen sie dabei übers Ziel hinaus?

In einer pinken Stretchlimousine wurden Bushidos Tochter Laila und ihre Freundinnen zu einem Beauty-Spa für Kinder chauffiert. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Nach schweren Jahren in Deutschland genießt die Großfamilie die Annehmlichkeiten in dem Emirat am Persischen Golf.

Und da dürfen natürlich auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Jüngstes Beispiel: Die Geburtstagsfeier von Tochter Laila. Mit einer pinken Stretchlimousine ging es mit den Freundinnen in ein Kinder-Spa, wo sich die Mädchen nach Strich und Faden verwöhnen ließen, Karaoke und Tanzen inklusive.

Mama Anna-Maria hielt die schönsten Eindrücke des Tages mit ihrem Handy fest und veröffentlichte das Video später bei Instagram.

Während viele User die Eltern in der Kommentarspalte für ihre Großzügigkeit feierten und sich für Laila freuten, gab es erwartungsgemäß auch Gegenstimmen.