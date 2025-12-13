Nach der Trennung: Bushido und Anna-Maria suchen Hilfe in Paartherapie

Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) werden nach ihrer räumlichen Trennung von einer Therapeutin aus Deutschland begleitet.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben seit einigen Wochen getrennte Wohnungen. © Instagram: anna_maria_ferchichi

Die zwei würden sich nun regelmäßig im Online-Gespräch mit ihr treffen, wie sie in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählen.

Zu Beginn fanden die Sitzungen für Bushido und Anna-Maria noch getrennt voneinander statt, da die Emotionen sonst zu hochgekocht wären. Inzwischen hätten sie jedoch schon viermal gemeinsam auf der Couch gesessen.

"Wir fühlen uns nach einer Sitzung jeweils emotional erschöpft, als wären wir einen seelischen Marathon gelaufen. Aber wir sind dann auch glücklich und gelöst", erklärt Anna-Maria.

Vor der Paartherapie hätten sich die beiden "wie zwei Männer" unterhalten, sagte die 44-Jährige. Sie hätten fast nie miteinander darüber gesprochen, was sie wirklich fühlen – selbst nach einem Streit nicht.