Nach der Trennung: Bushido und Anna-Maria suchen Hilfe in Paartherapie
Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) werden nach ihrer räumlichen Trennung von einer Therapeutin aus Deutschland begleitet.
Die zwei würden sich nun regelmäßig im Online-Gespräch mit ihr treffen, wie sie in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählen.
Zu Beginn fanden die Sitzungen für Bushido und Anna-Maria noch getrennt voneinander statt, da die Emotionen sonst zu hochgekocht wären. Inzwischen hätten sie jedoch schon viermal gemeinsam auf der Couch gesessen.
"Wir fühlen uns nach einer Sitzung jeweils emotional erschöpft, als wären wir einen seelischen Marathon gelaufen. Aber wir sind dann auch glücklich und gelöst", erklärt Anna-Maria.
Vor der Paartherapie hätten sich die beiden "wie zwei Männer" unterhalten, sagte die 44-Jährige. Sie hätten fast nie miteinander darüber gesprochen, was sie wirklich fühlen – selbst nach einem Streit nicht.
Anna-Maria und Bushido haben schon einige Therapie-Erkenntnisse
Was die beiden in der Therapie bereits herausgefunden haben: Der Rapper brauche immer wieder die Bestätigung, dass seine Ehefrau ihn noch liebt.
Auch Bushido weiß: "Ich sollte vieles aus deinem Verhalten heraus mehr erkennen." Signale, von denen sie dachte, sie klar zu senden, die er jedoch anders verstand - das ist eine der Herausforderungen, an denen das Paar nun arbeitet.
Unterm Strich hätten sie die "Love Language" des jeweils anderen nicht mehr richtig verstanden. Jetzt arbeiten sie an wichtigen Fortschritten.
Unabhängig davon, wie sich ihre Ehe weiterentwickelt, ist sich Anna-Maria sicher: "So, wie wir als Paar waren, werden wir nie wieder sein."
Ende November verkündete die 44-Jährige überraschend die räumliche Trennung von ihrem Mann - nach 13 Jahren Ehe. Es sei jedoch eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Bereits vor einem Jahr hätten sie über dieses Thema gesprochen.
