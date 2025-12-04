Anna-Maria Ferchichi lässt Fans spekulieren: Was läuft da mit dem Reitlehrer?
Dubai - Flirtet Anna-Maria Ferchichi (44) etwa auf Instagram mit ihrem Reitlehrer Fred Machi? Während die Influencerin und ihr Ehemann Bushido (47) getrennt leben, brodelt in den sozialen Medien die Gerüchteküche.
Auslöser der Spekulationen sind Kommentare, die Anna-Maria unter Fred Machis Instagram-Posts hinterlassen hat. Der gebürtige Argentinier lebt in Dubai, wo er unter anderem für die Ferchichis als Reitlehrer tätig ist. Seinen gestählten und mit Tattoos überzogenen Oberkörper stellt er gerne bei Instagram zur Schau.
Zum Beispiel auf einem Schnappschuss, der den muskulösen Reitlehrer auf einem Pferd stehend im Wasser zeigt.
Unter das Foto schrieb Anna-Maria: "wundervolles Bild". Fred antwortete mit einem Pferde-Emoji, einem schwarzen Herz und den Worten: "dein neues Pony :D". Woraufhin die achtfache Mama entgegnete: "Ich kann es nicht erwarten."
Harmloser Smalltalk übers Reiten oder bewusste Doppeldeutigkeit mit Flirtabsicht? Auf TikTok jedenfalls sorgte die kleine Konversation für hitzige Konversationen. Videos zum Thema erhielten innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Aufrufe.
Doch es ist nicht der einzige Austausch zwischen der Schwester von Sarah Connor (45) und dem dunkelgelockten Pferdefreund. Freds neuesten Beitrag, der ihn auf seinem Motorrad zeigt, kommentierte Anna-Maria mit mehreren Flammen-Emojis. Die zwei Herzen, mit denen Fred darauf antwortete, wurden inzwischen wieder gelöscht.
Fans greifen die Interaktion auf TikTok in eigenen Videos auf
Bushido schon früher eifersüchtig auf Reitlehrer
Bereits vor einem Jahr hatte Anna-Maria Ferchichi in einer Live-Aufzeichnung ihres Podcasts berichtet, dass Gatte Bushido eifersüchtig auf den schönen Reitlehrer sei. Er habe sogar angefangen, dem Training beizuwohnen, erzählte die 44-Jährige damals.
Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht entscheiden. Weder Anna-Maria Ferchichi noch Fred Machi haben sich bislang dazu geäußert.
Erst vor wenigen Tagen hatte Anna-Maria öffentlich gemacht, dass sie und Bushido seit einiger Zeit getrennt leben. Als Grund gab sie an, irgendwann nur noch für ihre Familie und die Arbeit "funktioniert" zu haben.
Dennoch würden sie und ihr Ehemann wegen der Kinder noch viel Zeit miteinander verbringen - und sogar manchmal noch miteinander schlafen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/fredmachi, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)