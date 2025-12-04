Anna-Maria Ferchichi lässt Fans spekulieren: Was läuft da mit dem Reitlehrer?

Dubai - Flirtet Anna-Maria Ferchichi (44) etwa auf Instagram mit ihrem Reitlehrer Fred Machi? Während die Influencerin und ihr Ehemann Bushido (47) getrennt leben, brodelt in den sozialen Medien die Gerüchteküche.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Gatte Bushido (47) leben seit einiger Zeit getrennt. © Fabian Sommer/dpa

Auslöser der Spekulationen sind Kommentare, die Anna-Maria unter Fred Machis Instagram-Posts hinterlassen hat. Der gebürtige Argentinier lebt in Dubai, wo er unter anderem für die Ferchichis als Reitlehrer tätig ist. Seinen gestählten und mit Tattoos überzogenen Oberkörper stellt er gerne bei Instagram zur Schau.

Zum Beispiel auf einem Schnappschuss, der den muskulösen Reitlehrer auf einem Pferd stehend im Wasser zeigt.

Unter das Foto schrieb Anna-Maria: "wundervolles Bild". Fred antwortete mit einem Pferde-Emoji, einem schwarzen Herz und den Worten: "dein neues Pony :D". Woraufhin die achtfache Mama entgegnete: "Ich kann es nicht erwarten."

Harmloser Smalltalk übers Reiten oder bewusste Doppeldeutigkeit mit Flirtabsicht? Auf TikTok jedenfalls sorgte die kleine Konversation für hitzige Konversationen. Videos zum Thema erhielten innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Aufrufe.

Doch es ist nicht der einzige Austausch zwischen der Schwester von Sarah Connor (45) und dem dunkelgelockten Pferdefreund. Freds neuesten Beitrag, der ihn auf seinem Motorrad zeigt, kommentierte Anna-Maria mit mehreren Flammen-Emojis. Die zwei Herzen, mit denen Fred darauf antwortete, wurden inzwischen wieder gelöscht.