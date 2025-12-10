Anna-Maria Ferchichi über ihre wilde Jugend: "Katastrophal"

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Heute Achtfach-Mama, früher kleine Rebellin: Anna-Maria Ferchichi (44) hat offen wie nie über ihre wilde Jugend gesprochen.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) waren in jungen Jahren beide keine Kinder von Traurigkeit. © Fabian Sommer/dpa

In den neuen Folgen der RTL+-Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" plauderten die Influencerin und Gatte Bushido (47) nicht nur darüber, wie es ist, die eigenen Kinder älter werden zu sehen, sondern auch über die eigene Pubertät.

"Katastrophal! Also, ich war ganz schlimm", verriet Anna-Maria. Weiter erzählte die 44-Jährige: "Ich habe Scheiben kaputt gemacht in der Schule, mich mit Jungs geprügelt. Ich habe gekifft."

Wer hätte das gedacht?

Schließlich kennen Fans die Schwester von Sarah Connor (45) heute vor allem als resolute und top organisierte Familienmanagerin.

Jugendsünden wie diese hätte man da schon eher mit Ehemann Bushido in Verbindung gebracht. Doch der Rapper gab sich in der Doku zurückhaltender und erklärte lediglich: "Man testet seine Grenzen aus."

Dennoch seien solche Erfahrungen heute für die Erzieherrolle hilfreich, betonte Bushido. "Wir sind ja nicht nur Eltern, weil wir älter sind und unsere Kinder gemacht haben, sondern vor allem, weil wir das ja alles schon durchgemacht haben."