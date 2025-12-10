Anna-Maria Ferchichi über ihre wilde Jugend: "Katastrophal"
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Heute Achtfach-Mama, früher kleine Rebellin: Anna-Maria Ferchichi (44) hat offen wie nie über ihre wilde Jugend gesprochen.
In den neuen Folgen der RTL+-Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" plauderten die Influencerin und Gatte Bushido (47) nicht nur darüber, wie es ist, die eigenen Kinder älter werden zu sehen, sondern auch über die eigene Pubertät.
"Katastrophal! Also, ich war ganz schlimm", verriet Anna-Maria. Weiter erzählte die 44-Jährige: "Ich habe Scheiben kaputt gemacht in der Schule, mich mit Jungs geprügelt. Ich habe gekifft."
Wer hätte das gedacht?
Schließlich kennen Fans die Schwester von Sarah Connor (45) heute vor allem als resolute und top organisierte Familienmanagerin.
Jugendsünden wie diese hätte man da schon eher mit Ehemann Bushido in Verbindung gebracht. Doch der Rapper gab sich in der Doku zurückhaltender und erklärte lediglich: "Man testet seine Grenzen aus."
Dennoch seien solche Erfahrungen heute für die Erzieherrolle hilfreich, betonte Bushido. "Wir sind ja nicht nur Eltern, weil wir älter sind und unsere Kinder gemacht haben, sondern vor allem, weil wir das ja alles schon durchgemacht haben."
Bushido bleibt bei eigenen Kindern gelassen
Deshalb sehe er auch in Bezug auf die eigenen Kids vieles gelassen. "Am Ende ist es doch so, wie es immer ist: Die machen jetzt ein Theater, doch letztlich merken die ja selbst, dass das alles voll der Unsinn ist", so der 47-Jährige.
Anna-Maria ergänzte: "Die kommen irgendwann und entschuldigen sich." Bushido: "In zwei Minuten merken die, dass sie in einer Sackgasse gelandet sind."
Doch bei aller Gelassenheit hofft Anna-Maria Ferchichi dennoch, dass ihre Kinder nicht zu sehr nach der Mama schlagen, wenn sie in das entsprechende Alter kommen.
"Ich hoffe, dass keins unserer Kinder jemals das macht, was ich gemacht habe - und auch das, was du gemacht hast. Wir waren beide, glaube ich, Extreme", sagte sie lachend.
"Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" läuft jetzt mit fünf neuen Folgen im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa