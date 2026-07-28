Uwe Herrmann arbeitet trotz Krankschreibung: "Der normale Brautwahnsinn ist schöner"
Dresden - Ende Februar ließ sich TV-Liebling Uwe Herrmann (63) eine Beule am rechten Arm operativ entfernen. Der Grund: Merkelzellkarzinom, ein bösartiger Tumor. Doch schon damals wurde klar, dass der Workaholic noch im Krankenbett Brautkleider entworfen hatte. In einer neuen Folge "Zwischen Tüll und Tränen" ist zu sehen, dass der Kultausstatter sogar kurz nach der OP schon wieder vor der Kamera stand - und das trotz Krankschreibung!
"'Ne Woche zu Hause sitzen und darüber nachdenken, warum du zu Hause sitzt, kann dich in den Wahnsinn treiben. Der normale Braut- und Abendmodewahnsinn ist schöner", erklärt der sympathische Dresdner in der VOX-Sendung.
Kollegin und Ex-Partnerin Winnie (48) unterstützt ihren Chef, wo sie nur kann: "Wenn er hier ist, habe ich das besser unter Kontrolle, dass er nicht zu viel macht."
Statt Ruhe und Couch im trauten Heim wartet im "Weißen Gewölbe" schon Uwes neue Braut samt Begleitung. Luisa (25) wünscht sich ein hochgeschlossenes Fit and Flare mit langen Ärmeln und Spitze. Budget: 2500 Euro.
Auf den ersten Blick keine große Herausforderung für den Experten, doch die Brillenträgerin beschreibt sich als sehr perfektionistisch.
"Das sind kreuzgefährliche Frauen, die alles schon im Kopf haben", so Uwe Herrmann, bereits ahnend, dass diese Eigenschaft zum Problem werden könnte.
Begleiterinnen weinen vor Rührung, nur die Braut nicht
Insgesamt vier Roben wandern in die Umkleidekabine, darunter eine A-Linie. Doch die kann Luisa nach der Anprobe schnell ausschließen: "Der Rock ist mir zu viel."
Doch auch bei den beiden Fit and Flares wollen keine richtigen Emotionen bei der Braut aufkommen - im Gegensatz zu ihrer Schwester und Mutter, bei denen die Tränen nur so kullern.
Als die Krankenpflegerin noch einmal in das erste Kleid samt Cape schlüpft, fällt schließlich der Groschen. "Ja, das ist mein Kleid!", ruft Luisa und Uwe lässt Konfetti regnen.
Eine neue Folge "Zwischen Tüll und Tränen" seht Ihr ab sofort auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+