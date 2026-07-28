Uwe Herrmann arbeitet trotz Krankschreibung: "Der normale Brautwahnsinn ist schöner"

Dresden - Ende Februar ließ sich TV-Liebling Uwe Herrmann (63) eine Beule am rechten Arm operativ entfernen. Der Grund: Merkelzellkarzinom, ein bösartiger Tumor. Doch schon damals wurde klar, dass der Workaholic noch im Krankenbett Brautkleider entworfen hatte. In einer neuen Folge "Zwischen Tüll und Tränen" ist zu sehen, dass der Kultausstatter sogar kurz nach der OP schon wieder vor der Kamera stand - und das trotz Krankschreibung!

Uwe Herrmann (63) liebt seinen Job zu sehr, als krank zu Hause auf der Couch zu liegen. © Screenshot/RTL+

"'Ne Woche zu Hause sitzen und darüber nachdenken, warum du zu Hause sitzt, kann dich in den Wahnsinn treiben. Der normale Braut- und Abendmodewahnsinn ist schöner", erklärt der sympathische Dresdner in der VOX-Sendung.

Kollegin und Ex-Partnerin Winnie (48) unterstützt ihren Chef, wo sie nur kann: "Wenn er hier ist, habe ich das besser unter Kontrolle, dass er nicht zu viel macht."

Statt Ruhe und Couch im trauten Heim wartet im "Weißen Gewölbe" schon Uwes neue Braut samt Begleitung. Luisa (25) wünscht sich ein hochgeschlossenes Fit and Flare mit langen Ärmeln und Spitze. Budget: 2500 Euro.

Auf den ersten Blick keine große Herausforderung für den Experten, doch die Brillenträgerin beschreibt sich als sehr perfektionistisch.

"Das sind kreuzgefährliche Frauen, die alles schon im Kopf haben", so Uwe Herrmann, bereits ahnend, dass diese Eigenschaft zum Problem werden könnte.