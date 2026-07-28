Uwe Herrmann arbeitet trotz Krankschreibung: "Der normale Brautwahnsinn ist schöner"

5.761 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einer neuen Folge Zwischen Tüll und Tränen steht Dresdner Brautmodenausstatter Uwe Herrmann nur kurz nach seiner OP wieder vor der Kamera.

Von Karolin Buschmann

Dresden - Ende Februar ließ sich TV-Liebling Uwe Herrmann (63) eine Beule am rechten Arm operativ entfernen. Der Grund: Merkelzellkarzinom, ein bösartiger Tumor. Doch schon damals wurde klar, dass der Workaholic noch im Krankenbett Brautkleider entworfen hatte. In einer neuen Folge "Zwischen Tüll und Tränen" ist zu sehen, dass der Kultausstatter sogar kurz nach der OP schon wieder vor der Kamera stand - und das trotz Krankschreibung!

Uwe Herrmann (63) liebt seinen Job zu sehr, als krank zu Hause auf der Couch zu liegen.
Uwe Herrmann (63) liebt seinen Job zu sehr, als krank zu Hause auf der Couch zu liegen.  © Screenshot/RTL+

"'Ne Woche zu Hause sitzen und darüber nachdenken, warum du zu Hause sitzt, kann dich in den Wahnsinn treiben. Der normale Braut- und Abendmodewahnsinn ist schöner", erklärt der sympathische Dresdner in der VOX-Sendung.

Kollegin und Ex-Partnerin Winnie (48) unterstützt ihren Chef, wo sie nur kann: "Wenn er hier ist, habe ich das besser unter Kontrolle, dass er nicht zu viel macht."

Statt Ruhe und Couch im trauten Heim wartet im "Weißen Gewölbe" schon Uwes neue Braut samt Begleitung. Luisa (25) wünscht sich ein hochgeschlossenes Fit and Flare mit langen Ärmeln und Spitze. Budget: 2500 Euro.

Weil sie den Geschirrspüler falsch einräumt: Ehe-Krach bei RTL-Star Ania Niedieck
Promis & Stars Weil sie den Geschirrspüler falsch einräumt: Ehe-Krach bei RTL-Star Ania Niedieck

Auf den ersten Blick keine große Herausforderung für den Experten, doch die Brillenträgerin beschreibt sich als sehr perfektionistisch.

"Das sind kreuzgefährliche Frauen, die alles schon im Kopf haben", so Uwe Herrmann, bereits ahnend, dass diese Eigenschaft zum Problem werden könnte.

Uwes Mitarbeiterin und Ex-Partnerin Winnie (48) kommen während der Brautberatung die Tränen.
Uwes Mitarbeiterin und Ex-Partnerin Winnie (48) kommen während der Brautberatung die Tränen.  © Screenshot/RTL+

Begleiterinnen weinen vor Rührung, nur die Braut nicht

Luisa (25) hat ihre Traumrobe gefunden!
Luisa (25) hat ihre Traumrobe gefunden!  © Screenshot RTL+

Insgesamt vier Roben wandern in die Umkleidekabine, darunter eine A-Linie. Doch die kann Luisa nach der Anprobe schnell ausschließen: "Der Rock ist mir zu viel."

Doch auch bei den beiden Fit and Flares wollen keine richtigen Emotionen bei der Braut aufkommen - im Gegensatz zu ihrer Schwester und Mutter, bei denen die Tränen nur so kullern.

Als die Krankenpflegerin noch einmal in das erste Kleid samt Cape schlüpft, fällt schließlich der Groschen. "Ja, das ist mein Kleid!", ruft Luisa und Uwe lässt Konfetti regnen.

Tochter von Frauke Ludowig rechnet mit früheren Weggefährten ab
Promis & Stars Tochter von Frauke Ludowig rechnet mit früheren Weggefährten ab

Eine neue Folge "Zwischen Tüll und Tränen" seht Ihr ab sofort auf RTL+.

Titelfoto: Screenshot/RTL+

Mehr zum Thema Uwe Herrmann: