Schwangerschafts-Drama: Anna-Maria Ferchichi macht schwere Zeiten durch

Bushido , der zu diesem Zeitpunkt in Dubai weilte, bekam die frohe Kunde über das Handy mitgeteilt. Seitdem ist jedoch eine ganze Menge passiert und zum Leidwesen Anna Marias nicht nur Positives.

Wie nah Freud und Leid wirklich beieinanderliegen, zeigt sich derzeit an der 41-Jährigen. Noch vor wenigen Wochen verkündete die achtfache Mutter, dass sie knapp anderthalb Jahre nach der Geburt ihrer Drillinge erneut schwanger sei.

Anna-Maria kann sich immer auf Ehemann Bushido verlassen. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Dennoch gab es bei den ein oder anderen Fans sicher ein paar Sorgenfalten, als die 41-Jährige darüber sprach, dass es ihr vor allem psychisch nicht gerade gutgeht: "Ich hoffe so sehr, es ist bald vorbei. Dieser Zwischenzustand ist für meine Seele echt belastend!"

Sowohl Anna-Maria als auch Gatte Bushido hatten sich schon sehr über das nächste gemeinsame Kind gefreut. Umso größer ist jetzt natürlich die Enttäuschung, dass es erstmal keinen weiteren Nachwuchs mehr geben wird.





Zu dem Thema sagte der Rapper vor Kurzem zu seinen Fans in einer Instagram-Story: "Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was wird. Aber wir sind zufrieden, mit allem, was kommt!"