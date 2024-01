So geht es Anna-Maria Ferchichi wirklich: "Kann mich mit niemandem auseinandersetzen"

Anna-Maria Ferchichi (42) hat aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Die 42-Jährige ist dafür bekannt, ihre Fans fast täglich in den sozialen Medien auf Trab zu halten.

Allerdings dürfte ihren 736.000 Instagram-Followern schon aufgefallen sein, dass es in den vergangenen Wochen recht ruhig um die achtfache Mutter geworden ist.

Im Podcast: "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast", den sie gemeinsam mit Ehemann Bushido führt, sagte sie: "Mir geht es gesundheitlich einfach nicht gut."

Bereits in der Vergangenheit wurde bekannt, dass die 42-Jährige hin und wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Aktuell scheint es so schlimm zu sein, dass sie kaum etwas unternehmen kann: "Und wenn ich in so einem Zustand bin, der akut ist, der lähmt mich dann."

Was genau der Grund für ihre Probleme ist, verriet sie jedoch nicht. Die Influencerin möchte aber in den nächsten Wochen mehr Einblick in ihre Gefühlswelt geben.