Bushido wird diese "Special-Gäste" zum Tour-Auftakt begrüßen

Bushido (45) wird auf der anstehenden Tour von seiner gesamten Familie begleitet. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Bereits vor Monaten kündigte der Rapper an, 2024 noch ein letztes Mal auf Tour zu gehen.

Wie der 45-Jährige vor wenigen Tagen erklärte, werden es mit großer Sicherheit die letzten Live-Auftritte werden.

Den Auftakt macht am 21. März das Konzert in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Für den in Berlin aufgewachsenen Rapper wird es also quasi ein Heimspiel.

Jetzt verriet der Musiker der Deutschen-Presse-Agentur, dass er zum Tour-Auftakt besondere Gäste erwartet. "Mein Urologe ist ein guter Freund von mir", sagte der Berliner Rapper.

Ebenso mit an Bord soll auch die Frauenärztin von Ehe-Gattin Anna-Maria Ferchichi (42) sein: "Auch die Frauenärztin meiner Frau kommt vorbei, sie ist eine Freundin von ihr." Das Konzert in Berlin ist schon seit Wochen ausverkauft.