Zwillinge erneut geplant: Anna-Maria und Bushido setzen auf Leihmutterschaft

Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) denken darüber nach, ihre ohnehin große Familie weiter auszubauen - wobei offenbar eine Leihmutter im Ausland eingeplant ist.

Damit ihr Familienglück komplett ist, planen Anna-Maria (44) und Bushido (47) Zwillinge durch eine Leihmutter. © Instagram: anna_maria_ferchichi

"Ich bin ein bisschen aufgeregt, wir haben gleich einen Zoom-Call nach Los Angeles wegen der Leihmutterschaft (...). Wir haben schon mal mit denen gesprochen, aber heute wird das ein wenig finalisiert", berichtet Anna-Maria in ihrer Instagram-Story.

Nach dem Gespräch meldet sie sich erneut bei ihren rund 997.000 Followern und gibt prompt eine Erklärung ab. Bereits seit zwei Jahren sei ihr klar, dass sie kein weiteres Kind selbst austragen könne. Grund dafür seien ihre vorherigen Schwangerschaften.

"Ich habe Drillinge bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche ausgetragen. Zwillinge genauso lange. Ich hatte bereits Kaiserschnitte und tendiere zu Mehrlingen", so die 44-Jährige.

Schon in der Schwangerschaft mit den Drillingen sei ihr mitgeteilt worden, dass eines der Babys eventuell nicht überleben würde. Vor zwei Jahren musste sie zudem eine Fehlgeburt verkraften.