Zwillinge erneut geplant: Anna-Maria und Bushido setzen auf Leihmutterschaft
Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) denken darüber nach, ihre ohnehin große Familie weiter auszubauen - wobei offenbar eine Leihmutter im Ausland eingeplant ist.
"Ich bin ein bisschen aufgeregt, wir haben gleich einen Zoom-Call nach Los Angeles wegen der Leihmutterschaft (...). Wir haben schon mal mit denen gesprochen, aber heute wird das ein wenig finalisiert", berichtet Anna-Maria in ihrer Instagram-Story.
Nach dem Gespräch meldet sie sich erneut bei ihren rund 997.000 Followern und gibt prompt eine Erklärung ab. Bereits seit zwei Jahren sei ihr klar, dass sie kein weiteres Kind selbst austragen könne. Grund dafür seien ihre vorherigen Schwangerschaften.
"Ich habe Drillinge bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche ausgetragen. Zwillinge genauso lange. Ich hatte bereits Kaiserschnitte und tendiere zu Mehrlingen", so die 44-Jährige.
Schon in der Schwangerschaft mit den Drillingen sei ihr mitgeteilt worden, dass eines der Babys eventuell nicht überleben würde. Vor zwei Jahren musste sie zudem eine Fehlgeburt verkraften.
Anna-Maria und Bushido leiten medizinische Schritte für den Kinderwunsch ein
Aufgrund dieser Erkenntnis habe das Ehepaar begonnen, Spermien und Eizellen entnehmen zu lassen und die daraus entstandenen Embryonen (Lebewesen in der frühesten Entwicklungsphase nach der Befruchtung einer Eizelle) einfrieren zu lassen.
Mit den Ärzten in Los Angeles hätten sie besprochen, dass sie gerne zwei Leihmütter mit jeweils einem Embryo nehmen würden. Damit sei das Risiko einer Frühgeburt minimiert. Denn eines steht fest: Sie wollen wieder Zwillinge!
"Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit", erklärt die achtfache Mutter.
Das Paar sehe, wie gut es den Drillingen tut, sich zu haben. Auch die älteren Geschwister seien eng miteinander verbunden.
Ob die Babys ihr Familienglück perfekt machen? Erst vor wenigen Tagen verkündeten Anna-Maria und Bushido, dass sie ihre Ehekrise hinter sich gelassen haben und wieder vereint sind.
Titelfoto: Instagram: anna_maria_ferchichi