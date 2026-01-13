Anna-Maria und Bushido geben ihrer Liebe eine zweite Chance: "Ja, wir sind wieder ein Paar"
Berlin - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Anna-Maria Ferchichi (45) und Bushido (47) haben ihre Ehekrise überwunden und sind wieder zusammen.
"Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar", bestätigte Anna-Maria gegenüber "Bild" am Rande des Bushido-Konzerts in Berlin. Die Influencerin begleitet den Rapper aktuell mitsamt der acht Kinder auf seiner Abschiedstour - und nun offenbar auch wieder als Partnerin an seiner Seite.
Auf der Bühne besiegelte das Promi-Paar die neue, alte Liebe mit einem Kuss vor Tausenden von Fans in der Uber Arena.
In dem Boulevardblatt erklärte Anna-Maria Ferchichi: "Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen. Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte."
Dennoch sei es richtig gewesen, ab Juni 2025 ein halbes Jahr getrennt gewohnt zu haben. Wegen der Kinder hätten sie sich ohnehin jeden Tag gesehen - vor allem aber einmal "offen über unsere Probleme geredet", berichtete die 45-Jährige.
Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Seit 15 Jahren zusammen
Auch mit dem offiziellen Liebes-Aus Ende November war das Kapitel für Anna-Maria und Anis nicht abgeschlossen.
Vielmehr wurde ihnen etwas anderes bewusst, wie die Achtfach-Mama erzählte: "In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen."
Mit dem Bezug ihrer neuen Luxusvilla in München wagen die Ferchichis noch einmal einen Neuanfang. Der frühere Super-Macho Bushido muss mit anpacken - er kümmert sich fortan um die Wäsche und ums Kochen.
Seit 2011 sind Bushido und Anna-Maria zusammen, seit 2012 verheiratet. Aus der Ehe gingen sieben gemeinsame Kinder hervor. Und was bleibt von der Zeit der Trennung? Zu "Bild" sagte Anna-Maria Ferchichi: "Unsere Beziehung ist noch mal intensiver und ehrlicher geworden."
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa