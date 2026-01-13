Anna-Maria und Bushido geben ihrer Liebe eine zweite Chance: "Ja, wir sind wieder ein Paar"

Berlin - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Anna-Maria Ferchichi (45) und Bushido (47) haben ihre Ehekrise überwunden und sind wieder zusammen.

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) sind nach eigenen Angaben wieder ein Paar. © Jörg Carstensen/dpa

"Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar", bestätigte Anna-Maria gegenüber "Bild" am Rande des Bushido-Konzerts in Berlin. Die Influencerin begleitet den Rapper aktuell mitsamt der acht Kinder auf seiner Abschiedstour - und nun offenbar auch wieder als Partnerin an seiner Seite.

Auf der Bühne besiegelte das Promi-Paar die neue, alte Liebe mit einem Kuss vor Tausenden von Fans in der Uber Arena.

In dem Boulevardblatt erklärte Anna-Maria Ferchichi: "Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen. Dafür ist Anis zu selbstbewusst. Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte."

Dennoch sei es richtig gewesen, ab Juni 2025 ein halbes Jahr getrennt gewohnt zu haben. Wegen der Kinder hätten sie sich ohnehin jeden Tag gesehen - vor allem aber einmal "offen über unsere Probleme geredet", berichtete die 45-Jährige.