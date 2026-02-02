Eifersucht? Darum haben Anna-Maria Ferchichi und Bushido jetzt weniger Personal
Dubai/Berlin/München - Seit einigen Wochen sind Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) zurück in Deutschland und wohnen in einer geräumigen Villa bei München. Das ist aber nicht alles, was sich bei dem Promi-Paar geändert hat.
Haben sich die Ferchichis in Dubai noch mit einer Armada von Angestellten umgeben, so wird das Personal nach ihrer Rückkehr auf ein Minimum reduziert, wie die 44-Jährige in ihrer Story bei Instagram erklärte. Aber warum?
In der Vergangenheit soll es zu einigen Verwicklungen mit den Bediensteten gekommen sein. So berichtete Anna-Maria von einem Liebesbrief, den sie von einem Nachhilfelehrer erhielt, während ihrem Mann von einer Nanny sogar erotische Avancen gemacht worden sein sollen. Und dann wäre da ja noch die Geschichte mit dem Reitlehrer.
Mögliche Eifersuchts-Szenarien sollen aber nicht Grund für die drastische Reduzierung des Personals gewesen sein. Vielmehr habe das Paar festgestellt: "Es fehlt uns sehr, gewisse Dinge wieder selbst zu tun", ließ die Schwester von Sarah Connor (45) wissen.
Natürlich gebe es noch eine Firma, die das Haus reinige und den Garten instand halte. "Aber Kochen, Einkauf, Kinder liegen wieder ganz in unseren Händen", betonte die achtfache Mutter.
Anna-Maria Ferchichi und Bushido wollen vorerst in Deutschland bleiben
In den vergangenen Jahren seien ihr Mann und sie beruflich sehr eingespannt gewesen, was das viele Personal notwendig gemacht habe, aber das sei jetzt nicht mehr der Fall. "Es ist ein großer Segen gewesen, so wunderbare Unterstützung zu haben, aber wir benötigen es einfach nicht mehr", bekräftigte Ferchichi.
Ein Au-pair leisten sich die zwei dann aber doch, "damit unsere Spontanität als Paar erhalten bleibt", sagte Anna-Maria. Eine deutsche Erzieherin wollen sie "aufgrund unserer Privatsphäre" aber nicht um sich haben.
Ob sich daran aufgrund des Wunsches nach weiterem Nachwuchs noch etwas ändern wird - das Paar soll bereits mit einer Leihmutter in den USA in Kontakt stehen - wird sich zeigen.
Sicher ist, dass die Großfamilie (vorerst) in Deutschland bleibt. "Wir haben vereinbart, für ein paar Wochen herzukommen und es auszuprobieren. Wir fühlen uns alle sehr wohl und haben uns entschieden, jetzt hier zu bleiben", stellte die Frau des Rappers klar.
Daran ändert auch die Sicherheitsproblematik nichts, die mit der Rückkehr nach Deutschland wieder akut geworden ist. "Der Personenschutz hindert uns an keiner einzigen Sache", unterstrich Anna-Maria Ferchichi.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)