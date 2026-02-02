Eifersucht? Darum haben Anna-Maria Ferchichi und Bushido jetzt weniger Personal

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) wollen sich in Zukunft wieder mehr selbst um den Haushalt kümmern. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Haben sich die Ferchichis in Dubai noch mit einer Armada von Angestellten umgeben, so wird das Personal nach ihrer Rückkehr auf ein Minimum reduziert, wie die 44-Jährige in ihrer Story bei Instagram erklärte. Aber warum?

In der Vergangenheit soll es zu einigen Verwicklungen mit den Bediensteten gekommen sein. So berichtete Anna-Maria von einem Liebesbrief, den sie von einem Nachhilfelehrer erhielt, während ihrem Mann von einer Nanny sogar erotische Avancen gemacht worden sein sollen. Und dann wäre da ja noch die Geschichte mit dem Reitlehrer.

Mögliche Eifersuchts-Szenarien sollen aber nicht Grund für die drastische Reduzierung des Personals gewesen sein. Vielmehr habe das Paar festgestellt: "Es fehlt uns sehr, gewisse Dinge wieder selbst zu tun", ließ die Schwester von Sarah Connor (45) wissen.

Natürlich gebe es noch eine Firma, die das Haus reinige und den Garten instand halte. "Aber Kochen, Einkauf, Kinder liegen wieder ganz in unseren Händen", betonte die achtfache Mutter.