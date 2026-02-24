Anna-Maria Ferchichi weint nach Paartherapie: "Das aufzuarbeiten tut weh"

München - Anna-Maria Ferchichi (44) hat auf Instagram einen emotionalen Einblick in ihre Paartherapie mit Ehemann Bushido (47) geteilt.

So emotional wie in ihrer aktuellen Instagram-Story haben Fans Anna-Maria Ferchichi (44) selten gesehen. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

In der Öffentlichkeit kennt man die 44-Jährige vor allem als umtriebige Geschäftsfrau und stressresistente Großfamilien-Managerin. Doch in einer neuen Instagram-Story zeigt sich Anna-Maria nun verletzlich wie nie.

Darin meldet sich die achtfache Mama sichtlich bewegt aus ihrem Wohnzimmer bei ihren rund eine Million Followern.

"Ich fühle mich genau so, wie ich heute aussehe. Traurig, müde", sagt Ferchichi in die Kamera. Dann übermannen sie die Emotionen und das Video bricht ab.

Kurz darauf startet Anna-Maria einen neuen Versuch und kündigt an, in Zukunft nicht mehr nur die positiven Dinge, sondern auch die nicht so schönen Seiten des Lebens mit ihren Followern teilen zu wollen. Sie werde versuchen, offener zu sein, "ohne dabei unser Privates nach außen zu kehren".

So sei die kürzliche Trennung von Gatte Bushido für viele Fans "wie aus heiterem Himmel" gekommen. "Es gibt Tage, da läuft es nicht so gut und da geht es mir auch scheiße", so die Neu-Münchnerin. Dann kommt sie auf den Grund für ihre aktuellen Tränen zu sprechen.