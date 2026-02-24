Anna-Maria Ferchichi weint nach Paartherapie: "Das aufzuarbeiten tut weh"
München - Anna-Maria Ferchichi (44) hat auf Instagram einen emotionalen Einblick in ihre Paartherapie mit Ehemann Bushido (47) geteilt.
In der Öffentlichkeit kennt man die 44-Jährige vor allem als umtriebige Geschäftsfrau und stressresistente Großfamilien-Managerin. Doch in einer neuen Instagram-Story zeigt sich Anna-Maria nun verletzlich wie nie.
Darin meldet sich die achtfache Mama sichtlich bewegt aus ihrem Wohnzimmer bei ihren rund eine Million Followern.
"Ich fühle mich genau so, wie ich heute aussehe. Traurig, müde", sagt Ferchichi in die Kamera. Dann übermannen sie die Emotionen und das Video bricht ab.
Kurz darauf startet Anna-Maria einen neuen Versuch und kündigt an, in Zukunft nicht mehr nur die positiven Dinge, sondern auch die nicht so schönen Seiten des Lebens mit ihren Followern teilen zu wollen. Sie werde versuchen, offener zu sein, "ohne dabei unser Privates nach außen zu kehren".
So sei die kürzliche Trennung von Gatte Bushido für viele Fans "wie aus heiterem Himmel" gekommen. "Es gibt Tage, da läuft es nicht so gut und da geht es mir auch scheiße", so die Neu-Münchnerin. Dann kommt sie auf den Grund für ihre aktuellen Tränen zu sprechen.
Anna-Maria Ferchichi und Bushido kämpfen um ihre Beziehung
"Heute hatten wir Paartherapie und es war sehr intensiv", verrät Ferchichi. Ihr sei klar geworden, dass sich eingefahrene Mechanismen nicht von heute auf morgen ändern.
Weiter sagt die Schwester von Sarah Connor (45): "Da ist einfach so viel, auch einfach bei Anis und mir, durch die Vergangenheit, die wir miteinander haben. Das macht man einfach nicht mit drei Sitzungen."
Die Aufarbeitung sei oft schmerzhaft und allgemein ein Prozess, der Zeit brauche. "Jeder hat sein Päckchen aus der Kindheit, das man leider mit in die Beziehung bringt."
Ende November vergangenen Jahres hatten die Ferchichis öffentlich gemacht, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr getrennt lebten. Mit der Zeit näherten sich Anna-Maria und Anis wieder an, Mitte Januar folgte auch offiziell das Liebes-Comeback des Promi-Paares.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)