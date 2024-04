Bachelor-Gewinnerin kündigt Social-Media-Pause an: Begründung wirft Fragen auf

Hamburg/Frankfurt am Main - Überraschende Nachrichten von Influencerin Anna Rossow (35). Die Freundin von Ex- Bachelor Dominik Stuckmann (31) will sich aus Social Media zurückziehen. Die Begründung wirft Fragen auf.

Anna Rossow (35) kündigte am Sonntagabend ihre Social-Media-Pause an. © Screenshot Instagram/anna_rossow

"Ich habe mich die letzten Tage schon etwas zurückgezogen und bin zu dem Entschluss gekommen, erstmal eine Social-Media-Pause einzulegen", schrieb die 35-Jährige am Sonntagabend in ihrer Story.

Eine genaue Erklärung, wieso sich die Bachelor-Gewinnerin erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen will, blieb den Fans vorerst verweht.

"Sobald ich so weit bin" will sie sich aber zurückmelden, versprach sie gleichzeitig. Gerade sei es aber "einfach an der Zeit", sich auf "wichtige Aspekte" in ihrem Leben zu konzentrieren, erklärte sie ihren knapp 164.000 Followern.

Welche "wichtigen Aspekte" sie damit meint, ließ sie allerdings offen. Sicherlich wirft das viele Fragen bei ihren Anhängerinnen und Anhängern auf, die sich offenbar direkt an ihren Partner Dominik Stuckmann wandten, denn auch dieser meldete sich nach Annas Ankündigung auf seinem Instagram-Kanal zu Wort.

Der 31-Jährige schrieb: "Es erreichen mich unzählige Nachrichten zu Annas Social-Media-Pause. Anna wird sich diesbezüglich sicherlich bei euch melden, wenn ihr danach ist", und warf auch damit die Frage auf:

Hat es etwas mit der Beziehung des Bachelor-Traumpaars zu tun?