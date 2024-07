Ist das nicht…? Hollywood-Star tanzt auf Konzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen!

Gelsenkirchen - Starbesuch in Swiftkirchen: Beim dritten Deutschland-Konzert von Taylor Swift (34) entdeckten Konzertbesucher Hollywood-Star Anne Hathaway (41) wild tanzend im VIP-Bereich. Die Schauspielerin ist allerdings aus einem anderen Grund im Land.

Taylor Swift (34) kam für drei Konzerte nach Deutschland. Auch Promis hören gern ihre Musik. © Marius Becker/dpa

Anne Hathaway ist auch ein Swiftie! Das bewies die 41-Jährige am Freitag bei der dritten und letzten Show des Popstars in Gelsenkirchen (NRW).

In weißen Shorts, farblich passender Hose und mit einer gelben Herz-Sonnenbrille auf der Nase wurde Hathaway von einem Fan in einem abgetrennten Bereich beim Tanzen gefilmt.

Die Aufnahmen zeigen die Schauspielerin, wie sie ausgelassen zu Swifts Mega-Hits "Shake It Off" und "Blank Space" tanzt und die Arme in die Luft wirft. Das Video landete auf X und sammelte dort innerhalb kürzester Zeit zahlreiche erfreute Reaktionen anderer Swift-Fans.

Ein anderes Video zeigt Hathaway wie sie einen Jungen, vermutlich ihren ältesten Sohn Jonathan (8), auf den Schoß nimmt. Auch von ihm sind die Fans begeistert, denn wie viele Fans berichten, soll er Snacks und Wasser aus dem VIP-Bereich heraus an andere verteilt haben.

Hathaway gilt seit vielen Jahren als Swift-Fan, besuchte bereits einige Konzerte. Die Oscarpreisträgerin ist allerdings nicht extra für dieses Konzert in den Ruhrpott gekommen.